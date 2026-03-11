快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

記者劉肇育／綜合報導
截圖自熱火官方X
截圖自熱火官方X

在今天之前生涯單場最高得分「僅有」41分的熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），在今天與巫師隊之戰以單場43投20中拿下83分後，改寫多項生涯與聯盟紀錄，不僅超越布萊恩（Kobe Braynt）成為歷史得分榜排名第2名的球員，首節拿下31分更是在史上排名第2名。

阿德巴約在今天與巫師之戰從首節就火力全開猛轟31分，不僅成為熱火隊史首位單節拿下30分的球員，更是聯盟自1996-97年賽季採計單節數據以來的史上第6人，31分則是排行第5高，僅次於湯普森（Klay Thompson）的37分、勒夫（Kevin Love）的34分、安東尼（Carmelo Anthony）的33分與唐斯（Karl-Anthony Towns）的32分。如果僅以「首節得分」計算，則是僅次於勒夫在2016年效力騎士隊時所寫下的首節34分紀錄。

在第四節最後1分16秒靠著兩罰拿下個人本場比賽第82、83分後，阿德巴約也正式超越布萊恩的單場81分紀錄，在聯盟史上僅次於張伯倫的100分，並是史上第4位單場得分超過70分的中鋒，前3人分別為張伯倫的100分、羅賓森（David Robinson）的71分與安比德（Joel Embiid）的70分。

此外，阿德巴約今天整場比賽罰球出手43次命中36球，更是雙雙大幅改寫聯盟紀錄，原紀錄為張伯倫在單場100分賽事中所創下的單場罰進28球，至於原單場罰球出手紀錄則為「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的單場39次，而在本場比賽之前，阿德巴約本賽季至今場均僅獲得4.8次罰球機會。

安東尼 湯普森 張伯倫 Bam Adebayo Kobe Bryant

