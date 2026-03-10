快訊

NBA／他們傷害了我！巴特勒談熱火往事仍有情緒 笑稱球迷應改支持勇士

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴特勒雖已轉戰勇士，對熱火過往仍有滿滿情緒。 路透社
前邁阿密熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）雖然已轉戰金州勇士，但對於與老東家的分手過程似乎仍難以釋懷。近日他在印地安泉網球公開賽（Indian Wells Open）與美國網球新星高芙（Coco Gauff）互動時，半開玩笑地談到熱火，直言球隊「傷害了他」，再次引發外界熱議。

在比賽場邊的輕鬆互動中，巴特勒與高芙聊到球隊話題。過程中他笑著對高芙說，應該改支持勇士而不是熱火，語氣帶著玩笑卻也透露真實情緒。

巴特勒笑說：「順便說一下，你支持的球隊傷害了我。熱火傷害了我，真的，他們傷了我，我只是想說。」接著他又打趣表示：「換個陣營吧，現在柯瑞（Stephen Curry）是我的隊友，每個人都愛柯瑞。」

巴特勒與熱火之間的裂痕，其實早在2024年就已浮上檯面。當時他因傷缺席季後賽，但仍公開表示，如果自己保持健康，熱火原本能擊敗紐約尼克與最後奪冠的波士頓塞爾蒂克。這番言論引起熱火總裁萊里（Pat Riley）不滿，後者在記者會上公開回擊，要巴特勒「閉上嘴」。

隨著雙方關係逐漸惡化，加上熱火在續約問題上遲遲沒有提供頂薪合約，巴特勒最終與球隊決裂並提出交易要求。最終在2024-25賽季交易截止日前，他被送往勇士，正式結束與熱火長達5個半賽季的合作關係。

儘管分手並不愉快，但巴特勒在邁阿密留下的成績仍相當耀眼。他帶領熱火兩度打進總冠軍賽，包括2020年奧蘭多「泡泡園區」賽季，以及2023年以東區第8種子一路闖進總決賽的驚奇旅程，成為聯盟歷史上少見的黑馬傳奇。

巴特勒在今年1月20日對熱火一戰不慎遭遇右膝前十字韌帶撕裂（ACL），目前他正處於傷後復健階段，預計最快將在2026-27賽季某個時間點回到球場。雖然早已改披勇士戰袍，但從他在場外的談話來看，與熱火之間的故事顯然仍未完全翻篇。

