NBA／快艇逆境重生全力拚季後賽門票 雷納德：我們從未放棄比賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德帶領快艇觸底反彈。 美聯社
洛杉磯快艇在本季一度深陷低潮，但隨著球隊逐漸找回節奏，戰績也開始強勢反彈。10日快艇在主場以126比118擊敗紐約尼克，不僅拿下重要勝利，也讓球隊戰績回到32勝32敗，重新站上五成勝率，暫居西區第8名。

這場勝利對快艇而言意義重大。自11月3日開季前6場取得3勝3敗後，球隊便一路下滑，甚至在12月中旬陷入6勝21敗的低潮，戰績一度跌至聯盟後段班。傷病與陣容動盪讓快艇整體狀況雪上加霜，其中主力後衛比爾（Bradley Beal）因左髖骨骨折提前宣布賽季報銷，也讓球隊戰力受到重創。

球隊內部也經歷重大變動。老將保羅（Chris Paul）的風波讓球隊陷入輿論焦點，快艇最終決定讓這位未來名人堂控衛離隊，等同宣告他輝煌NBA生涯畫下句點。隨後在交易截止日前，球隊又送走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac）兩大戰將，一度讓外界質疑快艇是否本季已經提前放棄。

得分悍將馬瑟倫的加盟提升快艇整體火力。 路透社
然而面對重重困境，快艇並未崩盤，反而在核心球星雷納德（Kawhi Leonard）的帶領下逐漸穩住陣腳。本季雷納德打出生涯最佳表現，場均攻下27.9分，成為球隊反彈的最大關鍵。

雷納德賽後表示：「我們經歷了很多困難的時刻，但球隊從來沒有放棄。大家只是專注在每一場比賽，努力把事情做好。」

葛蘭德傷癒回歸，進一步提升快艇實力。 路透社
除了雷納德的領軍外，球隊補進的新血也為陣容注入活力。後衛葛蘭德（Darius Garland）與得分悍將馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的加入，讓球隊在攻防兩端都增加了更多速度與能量，也讓快艇重新看見未來的希望。

在經歷賽季初的混亂與低潮後，快艇如今重新回到競爭行列，目前已經擠下勇士排名西區第8，不過與太陽之間還有5場勝差。隨著例行賽剩下18場比賽，球隊除了全力提升排名，同時也要備戰可能來臨的附加賽，爭取季後賽門票。

