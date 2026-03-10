NBA／多特再對約柯奇惡意犯規 賽後致歉：只是比賽中激烈競爭

雷霆在主場以129比126擊敗金塊，收下一場關鍵勝利。不過比賽尾聲場上出現激烈衝突，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）在一次防守中揮臂打到金塊王牌中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的臉部，被裁判判定為一級惡意犯規。賽後多特主動向約柯奇道歉，表示這只是比賽競爭過程中的意外。

這次爭議發生在第四節剩下1分12秒時。當時多特正防守金塊後衛穆雷（Jamal Murray），約柯奇在外圍設下掩護，多特試圖繞過掩護時揮動左手臂，不慎擊中約柯奇臉部。約柯奇當場倒地並捂住臉部，裁判經檢視後判定多特動作屬於一級惡意犯規。

值得注意的是，這已是多特近期第二次對約柯奇出現爭議動作。兩週前兩隊交手時，多特在一次防守碰撞中絆倒約柯奇，當時約柯奇曾憤怒上前理論，畫面在網路上迅速傳開，也引發外界討論。

賽後多特接受媒體訪問時表示，他已在比賽結束後向約柯奇表達歉意。「那只是比賽中的激烈競爭，我之後跟他握手，跟他說『打得很好』，也為那次碰撞道歉。」

多特也解釋當時的動作並非故意。「我不是有意打到他的臉。當我繞過掩護時，手臂的動作會比較大，不幸的是剛好打到他。我自己也不認為那應該是惡意犯規，因為所謂不必要的動作代表是故意的，但我並沒有那樣的意圖。」

對於這次衝突，約柯奇則顯得相當冷靜。外界指出，他並不認為多特的動作帶有惡意，也似乎已經放下先前兩隊交手時的爭議。多特也曾坦承自己的防守「可能有點過頭」。

此外，在本場比賽之前，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也曾為先前事件中的言論表達歉意。當時金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）批評雷霆球隊縱容多特的「危險動作」，引發雙方教練團隔空交鋒。

儘管場上火藥味十足，雷霆仍成功守住勝利。兩隊本季例行賽還將再度交手一次，最後一場對決預計在4月10日登場。屆時多特與約柯奇之間的MVP對位，也勢必再次成為比賽焦點。