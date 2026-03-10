快訊

NBA／小柯瑞先回歸 缺陣40場復出喊感覺很棒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊後衛小柯瑞（Seth Curry）復出成為今天球隊以116：119輸給爵士隊的亮點。 美聯社
勇士隊後衛小柯瑞（Seth Curry）復出成為今天球隊以116：119輸給爵士隊的亮點。 美聯社

上一度出賽已是去年12月初，勇士隊後衛小柯瑞（Seth Curry）復出成為今天球隊以116：119輸給爵士隊的亮點，因坐骨神經痛缺陣40場比賽的他也拿出擅長的外線，三分球3投2中，只上場12分鐘就攻下13分。

「感覺很棒。」小柯瑞提到，當有空檔投籃機會時有隊友傳球過來，對過去幾個月努力訓練的自己幫助很大，他也透露努力練習也可能徒勞無功，不過今天總算踏上球場，能盡力貢獻的感覺很好。

這是小柯瑞第12個NBA賽季，去年11月他加入哥哥柯瑞（Stephen Curry）所屬的勇士，但新球季只打兩場比賽就因坐骨神經痛的問題復發，讓他超過3個月沒能出賽。

傷勢嚴重時，小柯瑞幾乎動彈不得，只能在家休養，他表示有天早上發現突然動彈不得，之後大概有一個月的時間都不良於行，只能躺在家，直到疼痛感消失才能開始進行復健，努力恢復，「但這很難熬，幾個月前我才體會為勇士出賽的感覺，然後又一次只能眼睜睜看他們上場。」

勇士今年遭遇不少傷病問題，柯瑞目前也因膝傷缺陣中，小柯瑞提到看在眼裡卻沒能出力感覺很痛苦，所幸全明星賽後自己狀態有顯著提升，今天總算回歸賽場，也在球隊低迷時挺身而出。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也讚小柯瑞可以很快進入狀態，「他的得分能力很強，是聯盟最佳射手之一，有他回來真是太好了。」

近5戰吞下4敗的勇士，勝率已經回到5成，明天又面臨「背靠背」挑戰，小柯瑞還不確定是否能連兩天上陣，甚至有點緊張，不知能否適應連續出賽的比賽節奏和強度，「但我感覺很好，現在就是好好恢復，繼續努力。」

NBA／小柯瑞先回歸 缺陣40場復出喊感覺很棒

上一度出賽已是去年12月初，勇士隊後衛小柯瑞（Seth Curry）復出成為今天球隊以116：119輸給爵士隊的亮點，因坐骨神經痛缺陣40場比賽的他也拿出擅長的外線，三分球3投2中，只上場12分鐘就攻下13分。

