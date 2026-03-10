快訊

NBA／亞歷山大準絕殺還追平張伯倫紀錄 助雷霆本季3殺金塊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
雷霆亞歷三大單場猛轟35分外帶15助攻、9籃板「準大三元」，其中包括比賽最後3.3秒投進準絕殺三分球。 美國聯合通訊社
雷霆亞歷三大單場猛轟35分外帶15助攻、9籃板「準大三元」，其中包括比賽最後3.3秒投進準絕殺三分球。 美國聯合通訊社

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.6
籃板 4.4
助攻 6.4
抄截 1.36

2025-2026賽季

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天與金塊之戰，單場猛轟35分外帶15助攻、9籃板「準大三元」，其中包括比賽最後3.3秒投進準絕殺三分球，不僅幫助雷霆以129：126險勝金塊，還達成連續126場單場得分20分，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的聯盟紀錄。

在復出後帶領雷霆拉出一波5連勝的亞歷山大，今天與金塊約柯奇（Nikola Jokic）再度上演一場精彩的MVP對決，兩隊在比賽首節就火力全開分別轟下37分與40分，且整場比賽不斷拉鋸。

比賽最後2分鐘雷霆在麥肯（Jared McCain）投進三分球後一度取得8分領先，但金塊卻展現強大韌性，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與約柯奇（Nikola Jokic）連續投進三分球，隨後約科奇一人又連得5分，加上穆雷在倒數8.5秒靠著罰球扳平戰局。

不過關鍵時刻亞歷山大再度主宰勝負，他在弧頂接球後帶球突破，並在瓊斯（Spencer Jones）防守下於三分線外出手命中，幫助雷霆在倒數3.3秒取得領先，最終雷霆也靠著亞歷山大這記準絕殺三分球險勝金塊，拉出一波6連勝。

亞歷山大今天全場進帳35分外帶15助攻、9籃板，這也讓他達成連續126場單場20分的紀錄，追平張伯倫所保持的聯盟紀錄，並有望在下場對戰塞爾蒂克的比賽中改寫紀錄，他前一次單場得分未達20分以必須追溯至2024年10月31日出戰馬刺。

至於約柯奇今天則是拿下32分、13助攻、14籃板大三元，但本季金塊3度與雷霆交手金塊都以吞敗收場，這也讓他在年度MVP之爭中可能屈居下風。

