NBA／哈登得分突破2萬9千分 騎士本季橫掃主力缺陣76人

騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對76人隊攻下21分，生涯累積得分突破29000分大關，成為史上第9人，個人紀錄夜球隊也以115：101留下勝利，完成本季對76人的「橫掃」。

哈登第一節就靠罰球進入29000分俱樂部，最終11投6中攻下21分，在第17個賽季將得分累積到29017分；米契爾（Donovan Mitchell）贊助17分、6助攻，替補的艾利斯（Keon Ellis）也挹注19分，其中上半場就投進4記三分球，加上莫布里（Evan Mobley）15分、8籃板，助隊從第一節尾聲取得領先後就不曾落後，哈登第三節拿下9分更讓騎士領先擴大到84：59，順利守護主場。

76人「三巨頭」今天全部缺陣，馬克西（Tyrese Maxey）右指扭傷，安比德（Joel Embiid）是右側腹內斜肌拉傷，喬治（Paul George）因禁藥被聯盟持續禁賽中，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也因腰椎挫傷免戰，4位球隊得分主力場均合計有86.9分，今天都缺席下以葛萊姆斯（Quentin Grimes）17分最高，愛德華（Justin Edwards）14分已是全隊次高，佩恩（Cameron Payne）12分。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）因右膝肌腱炎連兩場缺席，不過不影響球隊火力，本季「橫掃」76人的4戰合計攻下497分。