NBA／哈登得分突破2萬9千分 騎士本季橫掃主力缺陣76人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對76人隊攻下21分，生涯累積得分突破29000分大關，成為史上第9人。 美國聯合通訊社
騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對76人隊攻下21分，生涯累積得分突破29000分大關，成為史上第9人。 美國聯合通訊社

騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對76人隊攻下21分，生涯累積得分突破29000分大關，成為史上第9人，個人紀錄夜球隊也以115：101留下勝利，完成本季對76人的「橫掃」。

哈登第一節就靠罰球進入29000分俱樂部，最終11投6中攻下21分，在第17個賽季將得分累積到29017分；米契爾（Donovan Mitchell）贊助17分、6助攻，替補的艾利斯（Keon Ellis）也挹注19分，其中上半場就投進4記三分球，加上莫布里（Evan Mobley）15分、8籃板，助隊從第一節尾聲取得領先後就不曾落後，哈登第三節拿下9分更讓騎士領先擴大到84：59，順利守護主場。

76人「三巨頭」今天全部缺陣，馬克西（Tyrese Maxey）右指扭傷，安比德（Joel Embiid）是右側腹內斜肌拉傷，喬治（Paul George）因禁藥被聯盟持續禁賽中，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也因腰椎挫傷免戰，4位球隊得分主力場均合計有86.9分，今天都缺席下以葛萊姆斯（Quentin Grimes）17分最高，愛德華（Justin Edwards）14分已是全隊次高，佩恩（Cameron Payne）12分。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）因右膝肌腱炎連兩場缺席，不過不影響球隊火力，本季「橫掃」76人的4戰合計攻下497分。

相關新聞

NBA／洛齊爾涉詐遭無限期停賽 前東家黃蜂判賠二輪選秀權補償熱火 

黃蜂與熱火在2024年1月進行後衛洛齊爾（Terry Rozier）與羅瑞（Kyle Lowry）的交易案，不過本季開打前洛齊爾卻因為涉嫌詐賭與洗錢案遭到聯盟無限期停賽，聯盟也在今天決定黃蜂必須賠償一個2026年次輪選秀權給熱火，以補償熱火的損失。

NBA／哈登得分突破2萬9千分 騎士本季橫掃主力缺陣76人

騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對76人隊攻下21分，生涯累積得分突破29000分大關，成為史上第9人，個人紀錄夜球隊也以115：101留下勝利，完成本季對76人的「橫掃」。

NBA／馬克西手指沒骨折 合體女友孕婦寫真將當爸

76人隊今天碰騎士隊，「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和喬治（Paul George）又全部缺席，不過球隊和馬克西都有好消息，馬克西先前扭傷的右小指經檢查沒有骨折，且和女友葛登（Myra Gordon）將迎接第一個孩子出世。

NBA／攜手脫衣舞俱樂部辦活動遭聯盟強制取消 老鷹球團：失望但尊重

老鷹球團在日前宣布將與亞特蘭大知名的脫衣舞俱樂部攜手舉辦「Magic City之夜」活動，以向這間當地「標誌性文化機構」致敬，不過聯盟也在今天宣布取消這項活動，原因是許多球隊與合作夥伴的反彈與擔憂。

NBA／離成為強權還有段距離 火箭主帥坦言球隊缺乏4大要素

休士頓火箭今日在客場以25分之差慘敗給馬刺，雖戰績還排在西區第4，但跟第7名的太陽隊僅有2.5場勝差，如果狀態持續下滑，將有可能在之後面臨要打附加賽的尷尬處境。尤多卡（Ime Udoka）則在賽後談到球隊近況，他認為如果火箭要與西區列強競爭，目前還缺乏身份認同、心態、韌性和拼勁這4項要素。

NBA／誰才是真正的GOAT？喬丹本人表示：這種比較毫無意義

NBA歷史最佳球員（Greatest of All Time，簡稱GOAT）長久以來一直是球迷津津樂道的討論話題，在永無止境的爭論和討論中，公牛傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的名字經常被提起。然而，他卻在近期節目中表示，GOAT的討論對他而言一點意義都沒有，他更關注的是一代代球星之間的傳承。

