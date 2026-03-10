快訊

NBA／馬克西手指沒骨折 合體女友孕婦寫真將當爸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人雙喜臨門！馬克西先前扭傷的右小指經檢查確定沒有骨折，並且要當爸爸了。 路透通訊社
76人雙喜臨門！馬克西先前扭傷的右小指經檢查確定沒有骨折，並且要當爸爸了。 路透通訊社

76人隊今天碰騎士隊，「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和喬治（Paul George）又全部缺席，不過球隊和馬克西都有好消息，馬克西先前扭傷的右小指經檢查沒有骨折，且和女友葛登（Myra Gordon）將迎接第一個孩子出世。

25歲的馬克西前一場碰老鷹隊，比賽剩下最後16秒時和隊友波納（Adem Bona）相撞時受傷，當下他就抓住自己右手，直接走向休息室。

本季累積1767分領先聯盟的馬克西，經過X光和MRI檢查，顯示手沒有骨折情形，不過今天客場碰騎士、明天回主場對決灰熊隊的比賽都確定缺席。

「沒骨折。」76人教練諾斯（Nick Nurse）今天賽前提到馬克西的檢查結果，「現在他要去看手部專家，看下一步該如何。」

上季馬克西同樣小指也扭傷過，讓球團對這次受傷更憂心，畢竟本季馬克西場均29分是生涯最佳，還有6.7助攻和4.1籃板。

諾斯提到，馬克西看起來OK，精神狀況也很好，「他希望回來，但我們討論下一步前，他要先看看看這些人。」

除了有手傷進度好消息，大學是女籃成員的馬克西女友葛登在社群發出一系列孕婦寫真，馬克西也一同入鏡，馬克西也轉發了這則貼文

Tyrese Maxey 76人

相關新聞

NBA／洛齊爾涉詐遭無限期停賽 前東家黃蜂判賠二輪選秀權補償熱火 

黃蜂與熱火在2024年1月進行後衛洛齊爾（Terry Rozier）與羅瑞（Kyle Lowry）的交易案，不過本季開打前洛齊爾卻因為涉嫌詐賭與洗錢案遭到聯盟無限期停賽，聯盟也在今天決定黃蜂必須賠償一個2026年次輪選秀權給熱火，以補償熱火的損失。

NBA／亞歷山大準絕殺還追平張伯倫紀錄 助雷霆本季3殺金塊

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天與金塊之戰，單場猛轟35分外帶15助攻、9籃板「準大三元」，其中包括比賽最後3.3秒投進準絕殺三分球，不僅幫助雷霆以129：126險勝金塊，還達成連續126場單場得分20分，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的聯盟紀錄。

NBA／哈登得分突破2萬9千分 騎士本季橫掃主力缺陣76人

騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對76人隊攻下21分，生涯累積得分突破29000分大關，成為史上第9人，個人紀錄夜球隊也以115：101留下勝利，完成本季對76人的「橫掃」。

NBA／攜手脫衣舞俱樂部辦活動遭聯盟強制取消 老鷹球團：失望但尊重

老鷹球團在日前宣布將與亞特蘭大知名的脫衣舞俱樂部攜手舉辦「Magic City之夜」活動，以向這間當地「標誌性文化機構」致敬，不過聯盟也在今天宣布取消這項活動，原因是許多球隊與合作夥伴的反彈與擔憂。

NBA／離成為強權還有段距離 火箭主帥坦言球隊缺乏4大要素

休士頓火箭今日在客場以25分之差慘敗給馬刺，雖戰績還排在西區第4，但跟第7名的太陽隊僅有2.5場勝差，如果狀態持續下滑，將有可能在之後面臨要打附加賽的尷尬處境。尤多卡（Ime Udoka）則在賽後談到球隊近況，他認為如果火箭要與西區列強競爭，目前還缺乏身份認同、心態、韌性和拼勁這4項要素。

