快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／洛齊爾涉詐遭無限期停賽 前東家黃蜂判賠二輪選秀權補償熱火 

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
昔日效力黃蜂的熱火洛齊爾捲入假球案調查。 (美聯社資料照片)
昔日效力黃蜂的熱火洛齊爾捲入假球案調查。 (美聯社資料照片)

黃蜂熱火在2024年1月進行後衛洛齊爾（Terry Rozier）與羅瑞（Kyle Lowry）的交易案，不過本季開打前洛齊爾卻因為涉嫌詐賭與洗錢案遭到聯盟無限期停賽，聯盟也在今天決定黃蜂必須賠償一個2026年次輪選秀權給熱火，以補償熱火的損失。

黃蜂在2024年1月以洛齊爾作為籌碼，與熱火換回老將羅瑞和一個未來首輪選秀權，不過在洛齊爾為熱火效力了1.5個賽季、出賽95場比賽後，卻在本賽季開打後因為涉及詐賭案遭到調查，被聯盟判處無限期停薪禁賽。

由於洛齊爾所涉及的案件是在2023年效力黃蜂時發生，包括將自己會在一場比賽中提前退場的消息，透過同夥販售給賭徒，讓賭徒們下注超過20萬美元洛齊爾該場比賽的數據將會低於預期，不過洛齊爾對於詐賭和洗錢的指控都拒不認罪。

由於不清楚洛齊爾在被送往熱火時，黃蜂對於他遭到聯邦調查是否知情，聯盟在日前就曾表示將會提供熱火一定的補償，彌補洛齊爾無法出賽的損失。洛齊爾本賽季薪資為2660萬美元，佔熱火約百分之17的薪資空間，且當年的交易案讓熱火還欠黃蜂給2027或2028年的首輪選秀權。

熱火 黃蜂

延伸閱讀

NBA／隊史只有2人辦到！阿德巴約加入熱火「1萬分」俱樂部

NBA／傷兵滿營！安比德傷勢仍未明朗 至少再缺席4場比賽

2026這隻大黃蜂很不一樣 超狂三分球轟炸顛覆NBA贏球方式！

NBA／黃蜂大勝塞爾蒂克近19戰16勝 克努佩爾再平喬丹紀錄

相關新聞

NBA／洛齊爾涉詐遭無限期停賽 前東家黃蜂判賠二輪選秀權補償熱火 

黃蜂與熱火在2024年1月進行後衛洛齊爾（Terry Rozier）與羅瑞（Kyle Lowry）的交易案，不過本季開打前洛齊爾卻因為涉嫌詐賭與洗錢案遭到聯盟無限期停賽，聯盟也在今天決定黃蜂必須賠償一個2026年次輪選秀權給熱火，以補償熱火的損失。

NBA／攜手脫衣舞俱樂部辦活動遭聯盟強制取消 老鷹球團：失望但尊重

老鷹球團在日前宣布將與亞特蘭大知名的脫衣舞俱樂部攜手舉辦「Magic City之夜」活動，以向這間當地「標誌性文化機構」致敬，不過聯盟也在今天宣布取消這項活動，原因是許多球隊與合作夥伴的反彈與擔憂。

NBA／離成為強權還有段距離 火箭主帥坦言球隊缺乏4大要素

休士頓火箭今日在客場以25分之差慘敗給馬刺，雖戰績還排在西區第4，但跟第7名的太陽隊僅有2.5場勝差，如果狀態持續下滑，將有可能在之後面臨要打附加賽的尷尬處境。尤多卡（Ime Udoka）則在賽後談到球隊近況，他認為如果火箭要與西區列強競爭，目前還缺乏身份認同、心態、韌性和拼勁這4項要素。

NBA／誰才是真正的GOAT？喬丹本人表示：這種比較毫無意義

NBA歷史最佳球員（Greatest of All Time，簡稱GOAT）長久以來一直是球迷津津樂道的討論話題，在永無止境的爭論和討論中，公牛傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的名字經常被提起。然而，他卻在近期節目中表示，GOAT的討論對他而言一點意義都沒有，他更關注的是一代代球星之間的傳承。

NBA／回顧當年「從77手中拿走啤酒」事件 獨行俠總管稱原因在這

獨行俠隊臨時總經理芬利（Michael Finley）近期解釋了獨行俠隊在2024年季後賽贏得西冠後，最具爭議的一刻。在一檔Podcast節目中，芬利解釋了賽後慶祝派對他從頭號球星唐西奇（Luka Doncic）手中拿走啤酒的真正原因，理由是唐西奇要跟他的父親拍張照，所以暫時把啤酒拿走，並非外界所想的那麼複雜。

NBA／隊史只有2人辦到！阿德巴約加入熱火「1萬分」俱樂部

在今天熱火121：110擊敗東區龍頭活塞隊的賽後，熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）表現不僅出色，還在比賽中完成一項里程碑，他成為繼熱火名將、75大球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）之後，熱火隊史第二位得分達到1萬分的球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。