NBA／攜手脫衣舞俱樂部辦活動遭聯盟強制取消 老鷹球團：失望但尊重

老鷹球團在日前宣布將與亞特蘭大知名的脫衣舞俱樂部攜手舉辦「Magic City之夜」活動，以向這間當地「標誌性文化機構」致敬，不過聯盟也在今天宣布取消這項活動，原因是許多球隊與合作夥伴的反彈與擔憂。

老鷹在上月宣佈攜手「Magic City」脫衣舞俱樂部推出主題日活動，希望向亞特蘭大的夜生活文化致敬，而該主題日除了音樂活動、獨家週邊商品販售外，另外也將販售以前老鷹後衛威廉斯（Lou Williams）命名的檸檬胡椒雞翅等美食。

不過自從老鷹宣布推出此活動後，卻引發聯盟部分球隊和球員的不滿，包括馬刺柯內特（Luke Kornet）就公開表示，反對這種推廣脫衣舞俱樂部的活動，並敦促相關單位重新考慮活動舉辦的可行性。

而聯盟也在今天正式要求老鷹取消該活動的部分內容，主席席佛（Adam Silver）在一份聲明中表示，「當我們得知老鷹隊的活動計畫後，我們就聯繫了老鷹的管理階層，希望更好地瞭解他們的計劃和理由。我們理解球隊的立場以及他們希望繼續推動的想法，但我們也收到來自聯盟各利益相關方，包括球迷、合作夥伴和員工的諸多憂慮，我認為取消這項推廣活動對於整個NBA社區來說是正確的決定。」

至於老鷹球團則表示，「我們對於聯盟取消『Magic City之夜』活動的決定感到非常失望，但也完全尊重他們的決定。作為一支球隊，我們將致力於以最真實的方式慶祝亞特蘭大的美好，並將我們所有人團結在一起。」雖然活動的部分計畫遭到取消，但老鷹球團仍將保留中場說唱音樂表演以及美食販售。

據了解，老鷹球團與「Magic City」脫衣舞俱樂部一直有著密切的聯繫，球隊老闆之一的葛茲（Jami Gertz）更曾以製片人的身份，參與一部五集探討該俱樂部歷史、其在黑人文化和嘻哈文化中的地位，以及對於這座城市的意義。而葛茲原將在這次活動中與俱樂部創辦人一同參與Podcast現場節目錄制的活動也遭到取消。