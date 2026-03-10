快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／攜手脫衣舞俱樂部辦活動遭聯盟強制取消 老鷹球團：失望但尊重

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

老鷹球團在日前宣布將與亞特蘭大知名的脫衣舞俱樂部攜手舉辦「Magic City之夜」活動，以向這間當地「標誌性文化機構」致敬，不過聯盟也在今天宣布取消這項活動，原因是許多球隊與合作夥伴的反彈與擔憂。

老鷹在上月宣佈攜手「Magic City」脫衣舞俱樂部推出主題日活動，希望向亞特蘭大的夜生活文化致敬，而該主題日除了音樂活動、獨家週邊商品販售外，另外也將販售以前老鷹後衛威廉斯（Lou Williams）命名的檸檬胡椒雞翅等美食。

不過自從老鷹宣布推出此活動後，卻引發聯盟部分球隊和球員的不滿，包括馬刺柯內特（Luke Kornet）就公開表示，反對這種推廣脫衣舞俱樂部的活動，並敦促相關單位重新考慮活動舉辦的可行性。

而聯盟也在今天正式要求老鷹取消該活動的部分內容，主席席佛（Adam Silver）在一份聲明中表示，「當我們得知老鷹隊的活動計畫後，我們就聯繫了老鷹的管理階層，希望更好地瞭解他們的計劃和理由。我們理解球隊的立場以及他們希望繼續推動的想法，但我們也收到來自聯盟各利益相關方，包括球迷、合作夥伴和員工的諸多憂慮，我認為取消這項推廣活動對於整個NBA社區來說是正確的決定。」

至於老鷹球團則表示，「我們對於聯盟取消『Magic City之夜』活動的決定感到非常失望，但也完全尊重他們的決定。作為一支球隊，我們將致力於以最真實的方式慶祝亞特蘭大的美好，並將我們所有人團結在一起。」雖然活動的部分計畫遭到取消，但老鷹球團仍將保留中場說唱音樂表演以及美食販售。

據了解，老鷹球團與「Magic City」脫衣舞俱樂部一直有著密切的聯繫，球隊老闆之一的葛茲（Jami Gertz）更曾以製片人的身份，參與一部五集探討該俱樂部歷史、其在黑人文化和嘻哈文化中的地位，以及對於這座城市的意義。而葛茲原將在這次活動中與俱樂部創辦人一同參與Podcast現場節目錄制的活動也遭到取消。

老鷹

延伸閱讀

NBA／76人噩耗！三巨頭全倒 馬克西因手指扭傷將缺席背靠背

群益攜手台鋼獵鷹「鷹花季」 婦女節挺女力、體育產業

NBA／當家球星不忍了！波特怒轟籃網擺爛行為「很不道德」

NBA／傷兵滿營！安比德傷勢仍未明朗 至少再缺席4場比賽

相關新聞

NBA／洛齊爾涉詐遭無限期停賽 前東家黃蜂判賠二輪選秀權補償熱火 

黃蜂與熱火在2024年1月進行後衛洛齊爾（Terry Rozier）與羅瑞（Kyle Lowry）的交易案，不過本季開打前洛齊爾卻因為涉嫌詐賭與洗錢案遭到聯盟無限期停賽，聯盟也在今天決定黃蜂必須賠償一個2026年次輪選秀權給熱火，以補償熱火的損失。

NBA／攜手脫衣舞俱樂部辦活動遭聯盟強制取消 老鷹球團：失望但尊重

老鷹球團在日前宣布將與亞特蘭大知名的脫衣舞俱樂部攜手舉辦「Magic City之夜」活動，以向這間當地「標誌性文化機構」致敬，不過聯盟也在今天宣布取消這項活動，原因是許多球隊與合作夥伴的反彈與擔憂。

NBA／離成為強權還有段距離 火箭主帥坦言球隊缺乏4大要素

休士頓火箭今日在客場以25分之差慘敗給馬刺，雖戰績還排在西區第4，但跟第7名的太陽隊僅有2.5場勝差，如果狀態持續下滑，將有可能在之後面臨要打附加賽的尷尬處境。尤多卡（Ime Udoka）則在賽後談到球隊近況，他認為如果火箭要與西區列強競爭，目前還缺乏身份認同、心態、韌性和拼勁這4項要素。

NBA／誰才是真正的GOAT？喬丹本人表示：這種比較毫無意義

NBA歷史最佳球員（Greatest of All Time，簡稱GOAT）長久以來一直是球迷津津樂道的討論話題，在永無止境的爭論和討論中，公牛傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的名字經常被提起。然而，他卻在近期節目中表示，GOAT的討論對他而言一點意義都沒有，他更關注的是一代代球星之間的傳承。

NBA／回顧當年「從77手中拿走啤酒」事件 獨行俠總管稱原因在這

獨行俠隊臨時總經理芬利（Michael Finley）近期解釋了獨行俠隊在2024年季後賽贏得西冠後，最具爭議的一刻。在一檔Podcast節目中，芬利解釋了賽後慶祝派對他從頭號球星唐西奇（Luka Doncic）手中拿走啤酒的真正原因，理由是唐西奇要跟他的父親拍張照，所以暫時把啤酒拿走，並非外界所想的那麼複雜。

NBA／隊史只有2人辦到！阿德巴約加入熱火「1萬分」俱樂部

在今天熱火121：110擊敗東區龍頭活塞隊的賽後，熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）表現不僅出色，還在比賽中完成一項里程碑，他成為繼熱火名將、75大球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）之後，熱火隊史第二位得分達到1萬分的球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。