NBA／離成為強權還有段距離 火箭主帥坦言球隊缺乏4大要素

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特在馬刺球員包圍下出手。 路透社
休士頓火箭今日在客場以25分之差慘敗給馬刺，雖戰績還排在西區第4，但跟第7名的太陽隊僅有2.5場勝差，如果狀態持續下滑，將有可能在之後面臨要打附加賽的尷尬處境。執掌球隊兵符的尤多卡（Ime Udoka）則在賽後談到球隊近況，他認為如果火箭要與西區列強競爭，目前還缺乏身份認同、心態、韌性和拼勁這4大要素。

本場比賽，火箭隊面對西區排名第2的馬刺，遭到「黑衫軍」的外圍火力輪番轟炸，馬刺全隊今天以飆破5成的命中率投進21記三分彈，反觀火箭自己僅有8顆進帳，加上失誤控制與團隊助攻數都比對手來得差，最終便以120：145吞敗。

賽後，尤多卡在面對媒體採訪時表示，「毫無疑問，我們有天賦。但現在我們所缺乏的是身份認同、心態、韌性、拼勁。我們看看能不能在賽季結束前把它找回來。」

火箭隊總教練尤多卡。 美聯社
火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）在本場比賽砍下23分，與23歲小將湯普森（Amen Thompson）並列全隊最高，賽後杜蘭特受訪時談到：「我現在沒想那麼多。每一天都很重要，下一場比賽對手也很重要。我們不能把時間浪費在考慮我們是否能與對手匹敵上。我們只需要專注於我們自己。」

火箭隊目前以39勝24敗的戰績位列西區第4，但再輸幾場就可能跌至附加賽。他們距離西部第7名的太陽隊僅有2.5場勝差。

火箭 Kevin Durant

