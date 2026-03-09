NBA／誰才是真正的GOAT？喬丹本人表示：這種比較毫無意義

NBA歷史最佳球員（Greatest of All Time，簡稱GOAT）長久以來一直是球迷津津樂道的討論話題，在永無止境的爭論和討論中，公牛傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的名字經常被提起。然而，他卻在近期節目中表示，GOAT的討論對他而言一點意義都沒有，他更關注的是一代代球星之間的傳承。

在最新一期「MJ：卓越之道」節目中，喬丹向NBC電視台主持人蒂里科（Mike Tirico）談到他對GOAT的獨到見解，「GOAT這個頭銜對我來說永遠不會有任何意義，它根本不存在，我從未和羅伯森（Oscar Robertson）或威斯特（Jerry West）交過手。我非常想和他們交手，真的非常想。我就是個好勝心很強的人，而且我確實從他們身上學到了很多。我們為布萊恩（Kobe Bryany）和詹姆斯（LeBron James）鋪平了道路。對我來說，這就是籃球的魅力所在：前人不斷進步，推動著這項運動向前發展。」喬丹說道。

喬丹隨後表示：「但本質上，不要用這種心態去攻擊真正教會你打球或教你球技的球員。這就是我難以接受的地方。我真希望能在巔峰時期和詹姆斯、布萊恩交手。可惜我們永遠無法得知。這是市場營銷的一部分，是炒作的一部分，是試圖抬高新一代球員地位的手段之一。我認為這會被遺忘。」

他還強調：「事實就是如此，這種比較毫無意義，永遠找不到這個問題的真正答案，詹姆斯的職業生涯堪稱傳奇，我欽佩他所取得的成就。布萊恩、杜蘭特（Kevin Durant）以及所有在這個時代打球的球員都極大地提升了籃球運動的水平。我只是不認同試圖將其中一人凌駕於另一人之上的做法，這種比較行不通。我們永遠也無法得知最終結果。」

喬丹之所以被公認是籃球界的傳奇人物，也經常出現在GOAT的討論名單中，出自他卓越的職業生涯以及無與倫比的巨大場外影響力。喬丹生涯5次榮膺例行賽MVP獎項，並率領公牛隊在90年代6度勇奪總冠軍，且皆拿下FMVP殊榮。此外，喬丹生涯還有14次入選全明星、10次年度一陣、10次得分王等無數榮譽。

歸根究柢，儘管每次談到GOAT這個話題，人們總是將詹姆斯拿來與喬丹和其他一眾聯盟巨星放在一起比較，但喬丹顯然更關注的是如何讓籃球這項運動從一代傳承到另一代，而不是過多地糾結於誰是「歷史最佳」。