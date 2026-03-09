NBA／隊史只有2人辦到！阿德巴約加入熱火「1萬分」俱樂部

在今天熱火121：110擊敗東區龍頭活塞隊的賽後，熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）表現不僅出色，還在比賽中完成一項里程碑，他成為繼熱火名將、75大球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）之後，熱火隊史第二位得分達到1萬分的球員。

本場比賽，阿德巴約先發上陣34分鐘，繳出24分、9籃板、6助攻成績單，在比賽第三節還剩大概9分鐘時，他投進一顆三分球，達成他在效力熱火期間累積得到1萬分的紀錄。

韋德（前）。 美聯社

對於這位熱火明星中鋒來說，這意義非凡。在達成這項成就後，他正式成為繼德韋德之後，熱火隊史第二位完成此創舉的球員。

因此，在談到今天所達成的里程碑時，阿德巴約說道：「對於一個被選中主打防守的球員來說，這種感覺太棒了。這都是我努力訓練和全身心投入的結果。能夠在主場取得這樣的成績，對我來說又是一個新的里程碑，我永遠不會忘記。」

28歲的阿德巴約，在2017選秀第一輪第14順位加盟熱火，生涯初期從藍領中鋒打起，後在這幾年逐漸進化，成長為攻防全面的明星中鋒。統計其職業生涯成就，他生涯入選3次全明星、1次最佳防守一陣、4次最佳防守二陣。