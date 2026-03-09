NBA／例行賽沒輸過灰狼 太陽惡棍：我們掌握了他們的「底細」

本賽季，太陽隊可說是灰狼隊的最大「剋星」，目前例行賽兩度交手太陽都贏球，太陽球星「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）近期在節目中談到此況，他認為太陽屢戰屢勝的關鍵在於，他們掌握了灰狼的弱點。

在參加《Million Dollaz Worth of Game》節目時，布魯克斯針對灰狼發表了一番耐人尋味的言論，「誰知道呢，比如說，愛德華（Anthony Edwards）今年也許表現出色，也許能贏得總冠軍。但是，如果他們碰上我們，那就麻煩了。」布魯克斯說。此外，他還強調，他們已經掌握了灰狼隊的「底細」。

灰狼球星愛德華（左）。 美聯社

太陽隊本賽季在例行賽與灰狼交手2場比賽，取得2勝0敗的絕對優勢。兩隊在去年11月22日首次交鋒中，靠著26歲小將格里斯佩（Collin Gillespie）的致勝三分，最終太陽114：113翻盤成功；第二次交手則是在12月9日灰狼主場，太陽在缺少頭號戰將布克（Devin Booker）的情況下，仍爆冷108：105擊敗灰狼。綜觀這2場比賽，灰狼低迷的團隊三分命中率是他們落敗的主因。

不過，值得注意的是，灰狼超級球星愛德華在這2場比賽中場均得分超過40分，這點是接下來太陽需要注意看管的部分。

這兩隊將於3月18日進行例行賽最後一次交鋒，目前灰狼戰績40勝24敗、西區第3，太陽戰績則是37勝27敗、西區第7。假設在接下來維持差不多的排名、戰績，那麼太陽與灰狼真的有可能會在季後賽碰頭。