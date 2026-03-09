快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪全能演出 馬刺轟本季新高輕取火箭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

馬刺隊和火箭隊本季例行賽最後一次對陣，馬刺火力全開，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內共有4名球員得分超過20分，球星聯手下以本季新高得分145：120捍衛主場，拉出4連勝也取得本季碰火箭的3勝1敗對戰優勢，為鎖定西區第2種子下保險。

首節火箭還取得33：32領先，但馬刺第二節卡瑟爾（Stephon Castle）、強森（Keldon Johnson）都有發揮，溫班亞瑪更投進壓哨三分彈，助隊打出單節37：24攻勢，帶著69：57領先進入下半場。

第三節馬刺先打出24：10攻勢擴大領先，卡瑟爾（Stephon Castle）飆進三分球後領先更達96：69；火箭在杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Amen Thompson）和森根（Alperen Sengun）接連進球下縮小差距，第四節史密斯（Jabari Smith）外線破網後更追到100：112，但馬刺有布萊恩（Carter Bryant）和華特斯（Lindy Waters III）接連投進三分球，一波24：10攻勢讓差距回到超過20分，最終就以145：120奪下勝利。

溫班亞瑪攻下全場最高29分外帶8籃板、4阻攻，其中10分集中在第三節；卡瑟爾23分，強森和福克斯（De'Aaron Fox）各有20分，哈波（Dylan Harper）也有19否，馬刺今天團隊三分球更寫下40投21中的破5成高命中率，全隊有10人有外線進球紀錄。

杜蘭特和湯普森各拿23分是火箭最佳，謝普得（Reed Sheppard）17分。

延伸閱讀

NBA／落後23分大逆轉 籃網爆冷擊退活塞終結10連敗

NBA／溫班亞瑪27分加關鍵攻防 馬刺25分落後逆轉快艇近15戰14勝

NBA／馬刺包攬單月4大獎創紀錄 溫班亞瑪也直呼不可思議

NBA／詹皇暴扣秀！第四節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場奪3連勝

相關新聞

NBA／溫班亞瑪全能演出 馬刺轟本季新高輕取火箭

馬刺隊和火箭隊本季例行賽最後一次對陣，馬刺火力全開，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內共有4名球員得分超過20分，球星聯手下以本季新高得分145：120捍衛主場，拉出4連勝也取得本季碰火箭的3勝1敗對戰優勢，為鎖定西區第2種子下保險。

NBA／「希臘怪物」30場缺陣創新高 公鹿慘遭魔術血洗

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天碰魔術隊休兵，這是他本季第30場缺陣的比賽，少了核心的公鹿首節只拿15分，儘管第二節灌進40分，但第二節又只得15分，終場以91：130吞下近6戰的第5敗。

NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇狂轟35分輕取尼克

日前戰金塊隊時傷到左手肘，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對尼克隊的比賽再度缺席，不過後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）聯手轟下60分，率紫金軍團以110：97捍衛主場。

NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆獨拿20分擊退騎士

上季季後賽遭遇右阿基里斯腱斷裂嚴重傷勢，塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）本季不但回歸賽場，今天復出第二戰面對騎士隊更攻下20分，其中6分集中在決勝節，包括最後1分59秒的關鍵外線，助隊以109：98踢館成功，讓他呼感覺有回到比賽狀態。

NBA／下季將有重磅球星與柯瑞聯手？美媒稱勇士已鎖定這2人

據美媒《ESPN》近日爆料，現效力湖人隊的超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），與效力公鹿隊的超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在這兩人當中，有一人將有望在下賽季重磅加盟勇士隊。屆時，將有機會看到柯瑞（Stephen Curry）與他們連線。

NBA／柯瑞受傷弟弟來湊！勇士主帥曝小柯瑞將在後2戰中復出

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）目前仍因「跑者膝」傷勢持續休戰，且預計短期內仍不會復出。不過，根據勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的最新消息指出，柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Cu

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。