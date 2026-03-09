NBA／回顧當年「從77手中拿走啤酒」事件 獨行俠總管稱原因在這

獨行俠隊臨時總經理芬利（Michael Finley）近期解釋了獨行俠隊在2024年季後賽贏得西冠後，最具爭議的一刻。在一檔Podcast節目中，芬利解釋了賽後慶祝派對他從頭號球星唐西奇（Luka Doncic）手中拿走啤酒的真正原因，理由是唐西奇要跟他的父親拍張照，所以暫時把啤酒拿走，並非外界所想的那麼複雜。

當時，許多球迷猜測球團拿走啤酒，是擔心唐西奇的身體狀況或生活習慣。然而，芬利表示，事實遠比這簡單得多。在《105.3 The Fan》節目中，芬利表示：「關於我們前球員（唐西奇）喝啤酒這件事，我實話實說。在對明尼蘇達的比賽結束後，我們贏得了西部聯盟冠軍，正朝著總決賽進發。我離開球場，看到77號球員（唐西奇）站在那裡喝啤酒。我說：『恭喜你，小伙子。你絕對配得上這杯啤酒。』」

「然後他（唐西奇）就說，『謝謝，家人，謝謝。』我離開他，走進更衣室，和隊友們一起慶祝。香檳開了，照片拍個不停，我們玩得非常開心。然後我走出更衣室，發現我們的社交媒體部門都僵住了。我問，『怎麼回事，夥計們？那就拍了？』他們說，『我們想給唐西奇和他爸爸拍照。」芬利說道。

芬利繼續解釋：「他們說，『可是唐西奇手裡拿著啤酒呢。他正在喝啤酒。』我說，『那你去把啤酒從他手裡拿走。』他們說，『什麼？我們不能這麼做。』我說，『好吧，我去。』所以你們看影片的時候，我走過去拿走了啤酒，又抱了抱唐西奇。」

「他們拍了照片。2分鐘後，他回來了，我把啤酒遞給他。我們繼續慶祝勝利。很多人都想把這件事看得比實際情況更嚴重。」芬利補充。

芬利的說法同樣得到前球隊老闆庫班（Mark Cuban）的證實，他稱此舉與健康問題無關，而是為了在媒體鏡頭和採訪前，維護唐西奇的形象。

最後，芬利強調：「我們在更衣室裡慶祝，度過了一個美好的夜晚，一次很棒的旅行，然後一路殺進了總決賽。這就是故事的全部。全部真相，絕無虛言。」