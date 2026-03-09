快訊

NBA／「希臘怪物」30場缺陣創新高 公鹿慘遭魔術血洗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波本季已經缺席30場比賽。 美聯社
安戴托昆波本季已經缺席30場比賽。 美聯社

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天碰魔術隊休兵，這是他本季第30場缺陣的比賽，少了核心的公鹿首節只拿15分，儘管第二節灌進40分，但第二節又只得15分，終場以91：130吞下近6戰的第5敗。

安泰托昆波先前因右小腿拉傷連續缺席15場，休期超過兩個月才在上周回歸。公鹿昨天碰爵士隊，安戴托昆波上場27分鐘，攻下27分、9籃板、8助攻，助隊中斷4連敗；今天「背靠背」碰魔術，球團在保護安戴托昆波考量下避免他連兩天上陣。

休期五周歸隊的「希臘怪物」，目前只打了3場比賽，今天缺席讓他本季沒上場的場次突破30場大關，缺陣場次是生涯新高，不過31歲的他在本季上場的33場比賽仍有場均27.5分、9.9籃板和5.5助攻表現。

把握公鹿當家球星缺陣狀況，魔術在班凱羅（Paolo Banchero）領軍下，首節就取得25：15領先；第二節公鹿雖灌進40分，但魔術更有單節42分表現，加上第三節打出單節33：15攻勢，在全場最多領先39分下輕鬆奪勝。

班凱羅攻下全場最高33分，薩格斯（Jalen Suggs）20分；公鹿最高的是波提斯（Bobby Portis）的18分。

