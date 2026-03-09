NBA／76人噩耗！三巨頭全倒 馬克西因手指扭傷將缺席背靠背

在昨天116：125輸給老鷹的比賽，費城76人全明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）在末節時刻意外受傷，球團在今天宣布，他因右手第五根手指扭傷，將缺席球隊接下來的背靠背比賽。

回顧昨日比賽，馬克西先發上陣38分鐘，砍下全隊最高的31分，另有5助攻、4抄截成績，不過，在另外兩大巨頭安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）各自因故缺陣的情況下，最終球隊仍舊不敵兵多將廣的老鷹軍團，最終以9分之差吞敗。至於馬克西的傷勢，是發生在比賽還剩不到30秒時，在一次抄截後他與隊友相撞，隨後他倒地，並痛苦地摀住右手，後被教練換下場休息。

馬克西（中）在對老鷹的比賽受傷。 歐新社

25歲的馬克西，本賽季打出生涯年表現，場均交出29分和6.7助攻，並入選生涯第2次全明星賽，被看好有望角逐聯盟今年的季末獎項。馬克西距離達到季末獎項評選所需的65場比賽門檻，還需要再打4場比賽。

過去幾週，喬治因違反聯盟禁藥規定，而被處罰禁賽25場。與此同時，安比德也飽受膝傷困擾，狀態起伏不定，已經缺席了最近的4場比賽。隨著馬克西的意外受傷，代表76人在接下來的賽程，三巨頭皆無法出戰，對於急需在即將到來的季後賽前夕鞏固排名的他們來說，無疑是壞消息。接下來，76人的背靠背賽程，球隊先是將在明天客場交手騎士，接著在隔一日回到主場迎戰灰熊隊。