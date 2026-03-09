快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／76人噩耗！三巨頭全倒 馬克西因手指扭傷將缺席背靠背

聯合新聞網／ 綜合報導
76人主控馬克西（背號0）。 路透社
76人主控馬克西（背號0）。 路透社

在昨天116：125輸給老鷹的比賽，費城76人全明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）在末節時刻意外受傷，球團在今天宣布，他因右手第五根手指扭傷，將缺席球隊接下來的背靠背比賽。

回顧昨日比賽，馬克西先發上陣38分鐘，砍下全隊最高的31分，另有5助攻、4抄截成績，不過，在另外兩大巨頭安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）各自因故缺陣的情況下，最終球隊仍舊不敵兵多將廣的老鷹軍團，最終以9分之差吞敗。至於馬克西的傷勢，是發生在比賽還剩不到30秒時，在一次抄截後他與隊友相撞，隨後他倒地，並痛苦地摀住右手，後被教練換下場休息。

馬克西（中）在對老鷹的比賽受傷。 歐新社
馬克西（中）在對老鷹的比賽受傷。 歐新社

25歲的馬克西，本賽季打出生涯年表現，場均交出29分和6.7助攻，並入選生涯第2次全明星賽，被看好有望角逐聯盟今年的季末獎項。馬克西距離達到季末獎項評選所需的65場比賽門檻，還需要再打4場比賽。

過去幾週，喬治因違反聯盟禁藥規定，而被處罰禁賽25場。與此同時，安比德也飽受膝傷困擾，狀態起伏不定，已經缺席了最近的4場比賽。隨著馬克西的意外受傷，代表76人在接下來的賽程，三巨頭皆無法出戰，對於急需在即將到來的季後賽前夕鞏固排名的他們來說，無疑是壞消息。接下來，76人的背靠背賽程，球隊先是將在明天客場交手騎士，接著在隔一日回到主場迎戰灰熊隊。

Tyrese Maxey 76人

相關新聞

NBA／76人噩耗！三巨頭全倒 馬克西因手指扭傷將缺席背靠背

在昨天116：125輸給老鷹的比賽，費城76人全明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）在末節時刻意外受傷，球團在今天宣布，他因右手第五根手指扭傷，將缺席球隊接下來的背靠背比賽。

NBA／溫班亞瑪全能演出 馬刺轟本季新高痛宰火箭

馬刺隊和火箭隊本季例行賽最後一次對陣，馬刺火力全開，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內共有4名球員得分超過20分，球星聯手下以本季新高得分145：120捍衛主場，拉出4連勝也取得本季碰火箭的3勝1敗對戰優勢，為鎖定西區第2種子下保險。

NBA／「希臘怪物」30場缺陣創新高 公鹿慘遭魔術血洗

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天碰魔術隊休兵，這是他本季第30場缺陣的比賽，少了核心的公鹿首節只拿15分，儘管第二節灌進40分，但第二節又只得15分，終場以91：130吞下近6戰的第5敗。

NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇狂轟35分輕取尼克

日前戰金塊隊時傷到左手肘，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對尼克隊的比賽再度缺席，不過後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）聯手轟下60分，率紫金軍團以110：97捍衛主場。

NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆獨拿20分擊退騎士

上季季後賽遭遇右阿基里斯腱斷裂嚴重傷勢，塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）本季不但回歸賽場，今天復出第二戰面對騎士隊更攻下20分，其中6分集中在決勝節，包括最後1分59秒的關鍵外線，助隊以109：98踢館成功，讓他呼感覺有回到比賽狀態。

NBA／下季將有重磅球星與柯瑞聯手？美媒稱勇士已鎖定這2人

據美媒《ESPN》近日爆料，現效力湖人隊的超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），與效力公鹿隊的超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在這兩人當中，有一人將有望在下賽季重磅加盟勇士隊。屆時，將有機會看到柯瑞（Stephen Curry）與他們連線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。