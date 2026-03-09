快訊

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇狂轟35分輕取尼克

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇狂飆35分。 路透社
唐西奇狂飆35分。 路透社

日前戰金塊隊時傷到左手肘，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對尼克隊的比賽再度缺席，不過後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）聯手轟下60分，率紫金軍團以110：97捍衛主場。

詹姆斯是碰金塊的第四節一次上籃和約柯奇（Nikola Jokic）碰撞後倒地撞到手肘，他賽後就曾表示傷處痠痛，下一戰碰溜馬因此缺陣，加上左腳也有關節炎情形，今天再度休息，這也是他本季回歸到首次連續兩戰沒能上場。

41歲的詹姆斯本季因坐骨神經痛缺席開季前14場比賽，不過迎接第23個職業球季後，目前44場比賽場均仍有21.4分、5.6籃板和7.0助攻，命中率達到5成。

在詹姆斯缺席的20場比賽中，湖人成績是13勝7敗，包括今天唐西奇35分、8籃板領軍，全場一路領先、最多差距到23分下輕取尼克。

前一場碰溜馬也缺陣的湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）和克萊柏（Maxi Kleber），今天都歸隊，加上里夫斯攻下25分，頂上詹姆斯先發位置的八村壘也貢獻13分，聯手助隊打下主場4連勝。

延伸閱讀

NBA／天才狀元再寫紀錄！佛雷格成最年輕千分球員僅次詹皇

NBA／詹皇暴扣秀！第四節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場奪3連勝

NBA／約克維奇驚喜現身湖人主場 唐西奇嗨喊：他是我的GOAT！

NBA／湖人三巨頭聯手出擊 28分大勝勇士止3連敗

相關新聞

NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇狂轟35分輕取尼克

日前戰金塊隊時傷到左手肘，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對尼克隊的比賽再度缺席，不過後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）聯手轟下60分，率紫金軍團以110：97捍衛主場。

NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆獨拿20分擊退騎士

上季季後賽遭遇右阿基里斯腱斷裂嚴重傷勢，塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）本季不但回歸賽場，今天復出第二戰面對騎士隊更攻下20分，其中6分集中在決勝節，包括最後1分59秒的關鍵外線，助隊以109：98踢館成功，讓他呼感覺有回到比賽狀態。

NBA／下季將有重磅球星與柯瑞聯手？美媒稱勇士已鎖定這2人

據美媒《ESPN》近日爆料，現效力湖人隊的超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），與效力公鹿隊的超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在這兩人當中，有一人將有望在下賽季重磅加盟勇士隊。屆時，將有機會看到柯瑞（Stephen Curry）與他們連線。

NBA／柯瑞受傷弟弟來湊！勇士主帥曝小柯瑞將在後2戰中復出

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）目前仍因「跑者膝」傷勢持續休戰，且預計短期內仍不會復出。不過，根據勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的最新消息指出，柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Cu

NBA／當家球星不忍了！波特怒轟籃網擺爛行為「很不道德」

籃網隊當家球星波特（Michael Porter Jr.）在近期一檔節目中，直言不諱地抨擊球隊不惜擺爛以獲得選秀籤，更聲稱這作法「很不道德」。 在最近作客美國體育記者兼主持人艾米莉．奧斯汀（Emil

NBA／綠衫軍老將中鋒右手指骨折 球團預估將在1個月後回歸

「綠衫軍」塞爾蒂克隊老將中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）在先前比賽遭遇「右手無名指骨折」傷勢，隨後退場接受治療。稍早根據塞爾蒂克球團表示，佛西維奇受傷的手指已接受手術並固定，將在3至4週後

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。