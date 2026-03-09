NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆轟20分退騎士

上季季後賽遭遇右阿基里斯腱斷裂嚴重傷勢，塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）本季不但回歸賽場，今天復出第二戰面對騎士隊更攻下20分，其中6分集中在決勝節，包括最後1分59秒的關鍵外線，助隊以109：98踢館成功，讓他呼感覺有回到比賽狀態。

泰托姆提到，就備戰角度來看，今天感覺正常許多，回到了比賽狀態，「能回來真的太開心了，我迫不及待想多打比賽。」

回歸首戰繳出15分、12籃板和7助攻，泰托姆今天同樣出賽27分鐘，16投6中包括9投2中的三分球，加上7罰6中，20分入袋僅次於隊友布朗（Jaylen Brown）的23分；今天他的母親也驚喜現身，到克里夫蘭給予支持。

去年5月動刀的泰托姆經歷298天的復健，他透露這段期間和媽媽幾乎形影不離，「早上她傳訊息給我說『嘿，我要去克里夫蘭。』我看向觀眾，她正在哭，能看到我回球場肯定帶給她很多快樂。」

泰托姆上場時間當然受到球隊限制，不過「綠衫軍」教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）有確保關鍵時刻泰托姆能留在場；今天他第二節到第三節的6投都失手，不過第四節和2024年一起奪冠的戰友布朗和普里查德（Payton Pritchard）聯手，在這場季後賽前哨戰帶走勝場。

這是泰托姆對騎士連11場得分至少20分的比賽，隊史紀錄上僅次於「大鳥」柏德（Larry Bird）的13次，今天貢獻18分、7助攻的普里查德說：「我們很開心一個年度第一隊的全能球員回來了，這讓我們成為一支真的很好的隊伍，他的狀態讓人難以置信，他做到很多球員做不到的事。」