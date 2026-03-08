NBA／下季將有重磅球星與柯瑞聯手？美媒稱勇士已鎖定這2人

據美媒《ESPN》近日爆料，現效力湖人隊的超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），與效力公鹿隊的超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在這兩人當中，有一人將有望在下賽季重磅加盟勇士隊。屆時，將有機會看到柯瑞（Stephen Curry）與他們連線。

在《Willard & Dibs Show》節目中，《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）發表道，「我認為他（柯瑞）知道，無論是安戴托昆波，還是詹姆斯，明年夏天都會有人加入他，加入巴特勒（Jimmy Butler），加入格林（Draymond Green），假設他當時還在那裡。」

在上一個交易截止日，勇士隊一度成為安戴托昆波的熱門下家之一，但公鹿隊最終沒有考慮涉及這位希臘球星的交易。因此，勇士只能真正將注意力轉移到休賽期，並持續鎖定安戴托昆波，以及詹姆斯這兩人為主要交易目標，先前NBA記者費雪（Jake Fischer）也曾證實此事。

本賽季，柯瑞場均依舊有27.2分、3.5籃板、4.8助攻進帳，三分命中率39.1%，顯示其在場上影響力依舊，只不過從本賽季球隊表現來看，顯然打進總決賽並贏得總冠軍幾乎是不可能的事。

若勇士球團想趕在37歲的柯瑞退役前，再捧回1座冠軍，那麼尋求超級巨星加盟，比起培養年輕、潛力新秀來說，似乎是更為可行的做法。