NBA／當家球星不忍了！波特怒轟籃網擺爛行為「很不道德」

籃網隊當家球星波特（Michael Porter Jr.）在近期一檔節目中，直言不諱地抨擊球隊不惜擺爛以獲得選秀籤，更聲稱這作法「很不道德」。

在最近作客美國體育記者兼主持人艾米莉．奧斯汀（Emily Austin）的節目時，波特坦率地表達了他對今年聯盟中備受爭議的擺爛行為，「他們必須採取措施解決這種擺爛局面，我不喜歡球隊為了獲得好的選秀權而故意擺爛。我認為把整個NBA賽季都浪費掉絕對不是正確的做法。」波特說。

擺爛意即球隊透過各種途徑、方式，故意輸掉比賽，以確保在選秀會抽籤中獲得更有利的席次。回顧歷史上最著名的「擺爛」重建案例，前費城76人總經理辛基（Sam Hinkie）連續數年為囤積選秀權，放任戰績墊底，雖選中安比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）等建隊核心，但整個過程極為難看，最終也促使聯盟修改選秀抽籤機率。

接著，波特表示：「這很不道德，人們花很多錢來看世界頂級球員的比賽。所以大家希望看到的是每支球隊每晚都全力以赴。但當一些球隊做出現在這些事情時，情況就變得很艱難了。」

「我看到有些人對這種情況應該如何改變，有一些想法。但我認為，你可能整個賽季都在擺爛，最後甚至可能都得不到你想要的選秀權。即使你真的得到了想要的選秀權，那個球員的發展也可能達不到你的預期，這樣一來，你的球隊就倒退了好幾年，」波特提到：「所以我理解球隊需要重建，但我認為重建的方式有合乎道德的，也有不合乎道德的。希望他們能在這方面做出一些改變。我只是覺得，最好的球員應該每晚都上場比賽。」

在本賽季，因多支球隊明顯使用「擺爛」策略，促使聯盟祭出相對應懲罰條款。上個月，聯盟辦公室對爵士隊罰款50萬美元，也對溜馬隊處以10萬美元罰款，因為他們違反了球員參與政策。聯盟總裁席佛（Adam Silver）在昨天宣布，聯盟將在下個賽季對選秀樂透制度進行重大調整，以打擊球隊刻意輸球的狀況。

之所以引發多支球隊爭相擺爛的原因，主要在於今年2026屆選秀會有許多大物加入，堪稱是「選秀大年」，屆時將由多位潛力新秀彼特森（Darryn Peterson）、迪班薩（AJ Dybantsa）和布瑟（Cameron Boozer）等人一同加入戰局。波特所效力的籃網隊，目前戰績為16勝47敗，排名東區倒數第2，也處於樂透簽的競爭行列中。