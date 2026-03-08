NBA／柯瑞受傷弟弟來湊！勇士主帥曝小柯瑞將在後2戰中復出

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）目前仍因「跑者膝」傷勢持續休戰，且預計短期內仍不會復出。不過，根據勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的最新消息指出，柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Curry）將在接下來對爵士、公牛這兩場比賽的其中一場復出，結束他長達3個月的缺席。

在今日勇士97：104敗給雷霆隊的比賽前，柯爾告訴記者，小柯瑞可能會在下週二客場對陣爵士隊的比賽中出場，或者在下週三主場對陣公牛隊的比賽中亮相，「我知道他（小柯瑞）參加了幾場隊內對抗賽，但他今晚不會上場。」柯爾說道。

接著，柯爾補充：「我認為他有希望在對陣猶他或芝加哥的比賽中出場，但我們還得看看他接下來幾天的反應。」

小柯瑞自去年12月初以來因「左側坐骨神經痛」傷勢，便一直飽受困擾。目前，他在2025-26賽季只打了2場比賽，場均7分、2籃板和1.5助攻。根據今天柯爾的說法，小柯瑞即將迎來重返賽場的機會，他的復出代表勇士板凳端多了一位可用之兵，這對近期傷兵滿營的他們來說，無疑是一件好消息。

至於他的哥哥柯瑞，仍還在養傷階段，可能還需幾週時間才能重返球場，球團也計畫在下週某個時間點重新評估他的膝蓋傷勢，並依照情況做出後續安排。