NBA／綠衫軍老將中鋒右手指骨折 球團預估將在1個月後回歸

「綠衫軍」塞爾蒂克隊老將中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）在先前比賽遭遇「右手無名指骨折」傷勢，隨後退場接受治療。稍早根據塞爾蒂克球團表示，佛西維奇受傷的手指已接受手術並固定，將在3至4週後重新評估，希望趕在季後賽前回歸。

佛西維奇是在昨天球隊主場對戰獨行俠隊的比賽中受傷。他在首節開始2分鐘後，就因為手指傷勢離場，後返回更衣室，隨後經球團證實，他的傷勢為右手無名指骨折，本場比賽將無法再回歸。

現年35歲的佛西維奇，本賽季透過季中交易從公牛轉至塞爾蒂克，在他轉隊後的12場比賽中，他場均出戰21.7分鐘，得到10.4分和7.2籃板，儘管數據相較巔峰時期有所下滑，但他在場上的經驗仍對球隊來說相當重要。

截至目前，塞爾蒂克戰績​​為42勝21敗，排在東區第2。佛西維奇能否趕在季後賽前回歸，對於球隊來說至關重要，因為球隊目前僅剩26歲的克塔（Neemias Queta）和27歲的加薩（Luka Garza）兩名年輕中鋒能用，若佛西維奇因此傷缺陣過久，將在接下來的季後賽對綠衫軍的禁區造成不小隱患。

儘管當家中鋒因傷高掛免戰牌，但塞爾蒂克近期仍傳出好消息，去年季後賽遭遇跟腱大傷的球星泰托姆（Jayson Tatum），終於在上場比賽迎來回歸。