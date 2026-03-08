快訊

NBA／落後23分大逆轉 籃網爆冷擊退活塞中斷10連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
籃網威廉斯(中)。 美聯社
籃網威廉斯(中)。 美聯社

第三節還落後到23分，籃網隊今天卻演出驚天逆轉，在威廉斯（Ziaire Williams ）第四節尾聲飆進2記三分彈領軍下，助隊以107：105擊敗東區龍頭活塞隊，終結10連敗。

活塞第三節在羅賓森（Duncan Robinson）飆進三分球後，領先擴大到全場最大的73：50，第四節5分29秒時領先也還有兩位數，但籃網最後關頭打出18：6攻勢，在波特（Michael Porter Jr.）和威廉斯聯手下演出爆冷秀。

波特轟下全場最高30分外帶13籃板，扮演板凳暴徒的威廉斯三分球8投5中攻下23分；活塞在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）和湯普森（Ausar Thompson）因傷缺陣下吞下本季首度3連敗，哈里斯（Tobias Harris）攻下18分是全隊最高，另有10籃板， 杜倫（Jalen Duren）17分、14籃板。

籃網第四節打出34：21攻勢，其中威廉斯決勝節兩記三分彈助隊105：103逆轉：活塞羅賓森的外線失守後，波特最後53秒2罰俱中讓領先擴大到4分，羅賓森把握兩罰讓活塞仍有反撲機會，但隊友詹金斯（Daniss Jenkins）有機會的追平一擊卻出現籃外空心，羅賓森最後3秒的超前三分彈也失手，讓籃網驚險中斷10連敗。

活塞上半場45投23中，命中率超過5成，其中三分球13投6中，且製造籃網12次失誤，帶著62：46領先進入下半場，但第三節命中率下滑到3成6，第四節又只拿21分，讓籃網演出神奇逆轉。

NBA／愛德華談心目中歷史最佳5人！老詹、黑曼巴竟未入選

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）近期在節目中，分享了心目中歷史最佳5人先發名單，在這份名單中，有勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）和火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin D

NBA／「我保證會回來」格林透露柯瑞賽後暖心訊息

勇士昨日在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，於延長賽以115比113擊敗火箭。賽後，明星前鋒格林（Draymond Green）談到了近期與柯瑞的對話，以及在這場延長賽勝利後柯瑞傳給他的訊息。

NBA／唐西奇再吞T就禁賽！瑞迪克：我寧願要拚到極限的人

湖人在昨日以120比113不敵金塊的比賽中，唐西奇（Luka Doncic）因與裁判發生口角，再度領到本季第15次技術犯規。若再累積一次技術犯規，他將自動遭到禁賽一場。儘管如此，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）仍認為他的競爭心態無人能比。

NBA／傷兵滿營！安比德傷勢仍未明朗 至少再缺席4場比賽

根據《PhillyVoice》記者阿倫森（Adam Aaronson）報導，76人當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷已連續缺席三場比賽，球隊計畫約一周後再次評估他的傷勢。

NBA／唐西奇44分率湖人輕取溜馬 瑞迪克：手感令人匪夷所思

湖人隊在昨天不敵金塊隊後，今天在聯盟新科歷史進球王詹姆斯（LeBron James）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）雙雙缺陣下迎戰東區爐主溜馬隊，在唐西奇（Luka Doncic）首節就狂砍22分領軍下，湖人也一路壓制溜馬，最終以128：117擊敗溜馬，收下近5戰第4勝。

