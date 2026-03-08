快訊

NBA／愛德華談心目中歷史最佳5人！老詹、黑曼巴竟未入選

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼球星愛德華。 美聯社

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）近期在節目中，分享了心目中歷史最佳5人先發名單，在這份名單中，有勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）和火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）2位現役球員，以及退役的2大傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal），最後1人則是愛德華自己。

近日，愛德華與體育節目主持人拉沙德（Ahmad Rashad）的一次談話中，他評選了心目中最佳5人名單，據他所述，他安排柯瑞打1號位，自己則打2號，喬丹打3號位，杜蘭特、歐尼爾分別打4、5號位。

值得注意的是，已故的傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）和湖人隊巨星「老詹」詹姆斯（LeBron James）均未入選，這2人被認為是名單中的「遺珠」，主要是他們過去在聯盟中所取得的成就，不比上述幾人遜色。布萊恩曾在2008年榮獲MVP，生涯獲得5次NBA總冠軍，並18次入選全明星；詹姆斯也有4枚NBA冠軍戒指、4次MVP、22次全明星等殊榮。

現年24歲的愛德華，為2020年選秀狀元，並在這幾年中迅速成長為灰狼隊的頭號球星，本賽季場均29.5分、5.2籃板、3.7助攻。生涯4度入選全明星，並在今年全明星賽斬獲該場比賽MVP殊榮。不過，若要論及歷史最佳名單，目前資歷尚淺的他，似乎還需要在聯盟中再打磨一段時間。

Anthony Edwards 灰狼

