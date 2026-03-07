PLG／林志傑替補上陣轟3記三分球 富邦勇士止敗斷獵鷹4連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
林志傑替補上陣18分鐘投進3記三分球拿下12分。圖／PLG提供
PLG下半季今天在台南台鋼獵鷹隊主場點燃戰火，賽前處在3連敗的台北富邦勇士隊來勢洶洶，上半場打完就已經取得20分領先優勢，最終也在團隊4人得分上雙，其中包括「野獸」林志傑替補上陣18分鐘就攻下12分領軍下，以116：89輕取獵鷹，下半季首戰就順利止敗，也中斷獵鷹4連勝。

戰績排名第2、3名的獵鷹與勇士，在今天賽前仍有4場勝差，其中獵鷹上半季尾聲拉出一波4連勝，富邦勇士則是吞下3連敗，不過下半季首戰富邦勇士就打出全新氣象，其中本周加入的新洋將揚科維奇首節就有三分球2投2中拿下11分的表現，有內有外的表現幫助富邦勇士開賽就取得大幅領先。

第二節富邦勇士其他球員也加入搶分行列，洋將古德溫與莫巴耶在第二節合力攻下15分，反觀今天在主場出賽的獵鷹，前兩節卻找不到進攻節奏，單節皆僅有18分進帳，上半場打完富邦勇士已經取得20分領先。

易籃後，富邦勇士精神領袖「野獸」林志傑從板凳殺出，個人單節命中2記三分球，幫助富邦勇士單節再度灌進34分，持續將領先差距擴大，也讓比賽在第四節開打前就已經勝負底定，最終富邦勇士就以27分差距大勝獵鷹，終止3連敗，並中斷對手4連勝。

富邦勇士今天以古德溫23分、6籃板表現最佳，新洋將揚科維奇則有18分、14籃板雙十演出，莫巴耶與林志傑分別有19分與12分進帳；至於獵鷹則以新洋將麥拉倫19分最佳，本土雙箭頭谷毛唯嘉、陳范柏彥分別拿下17分、18分。

