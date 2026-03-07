快訊

NBA／「我保證會回來」格林透露柯瑞賽後暖心訊息

聯合新聞網／ 綜合報導
格林談到近期與柯瑞的對話，以及柯瑞傳給他的訊息。 路透。
格林談到近期與柯瑞的對話，以及柯瑞傳給他的訊息。 路透。

勇士昨日在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，於延長賽以115比113擊敗火箭。賽後，明星前鋒格林（Draymond Green）談到了近期與柯瑞的對話，以及在這場延長賽勝利後柯瑞傳給他的訊息。

在這段時間裡，場上的領袖角色由格林扛起，他正盡力帶領球隊在沒有當家球星的情況下拿下勝利。

「我的信心很高，因為我知道他會付出所有努力，做任何事情讓自己回到球場上。」格林在接受《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）訪問時表示。

「只要他的身體允許他回來，他一定會回來。他並不想就這樣把關機。對我們來說，只要保持競爭力就好。沒有人期待我們能打出10連勝，但我們必須撐住。你不能讓情況變得太糟，而這正是我們正在努力做到的。今晚的勝利是朝這個方向邁出的重要一步。」

此外，格林也提到柯瑞在養傷期間的心態，「你永遠不會看到他慌亂。但我很了解他，這段時間對他來說確實有點困難。不過不用說，他仍然和隊友保持聯繫，保持正面態度。」

值得注意的是，格林甚至透露柯瑞向他傳送的訊息，「你知道，他今天還傳訊息給我，說：『繼續加油。我知道這很不容易，但我向你保證，我會回來的。』」

目前柯瑞預計短期內仍不會復出，可能還需幾周時間才能重返球場，球隊也計畫在下周某個時間點重新評估他的傷勢，並依照情況做出後續安排。

在此期間，勇士一方面要評估自己在排名上的位置，同時也要觀察柯瑞的復原進度，若球隊能持續維持場這場比賽的狀態，勇士也能給柯瑞更多時間完全恢復狀態。

