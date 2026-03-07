NBA／唐西奇再吞T就禁賽！瑞迪克：我寧願要拚到極限的人
湖人在昨日以120比113不敵金塊的比賽中，唐西奇（Luka Doncic）因與裁判發生口角，再度領到本季第15次技術犯規。若再累積一次技術犯規，他將自動遭到禁賽一場。儘管如此，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）仍認為他的競爭心態無人能比。
在今日對戰溜馬的賽前記者會上，瑞迪克談到自己願意每晚與唐西奇並肩作戰。
「他是一個特別的球員、特別的人，也是特別的競爭者，我寧願擁有一個每晚都想上場拚到極限的人，而不是一個每隔一天就需要用心臟去顫器把他叫醒的人。我每天都會選擇Luka。」
回顧當時，金塊當家控衛穆雷（Jamal Murray）在快攻中命中一記三分球，而其中一名裁判立刻對唐西奇示意技術犯規，即使唐西奇當時在回防時甚至沒有看向裁判。
唐西奇對於發生的情況感到相當困惑，而完整的說明直到賽後透過官方裁判報告才被公布。
主裁判馬洛伊 （Ed Malloy）解釋，這次技術犯規其實是在該回合之前發生，但裁判不應因防守方的技術犯規而中斷正在進行的快攻。
裁判給出技術犯規的原因，是唐西奇在前一個回合對裁判使用了粗俗語言。
值得注意的是，儘管到了季後賽技術犯規會重新計算，但湖人例行賽還剩下19場比賽，球隊在賽季最後階段仍必須留意唐西奇的技術犯規與場上反應。
在對溜馬比賽前，唐西奇本季已出賽50場，平均上場超過35分鐘。他目前繳出聯盟最高的32.3分，外加7.8籃板、8.6助攻與1.4抄截，投籃命中率為47.3%、三分命中率35.8%、罰球命中率77%。
不僅如此，唐西奇同時也領先全聯盟的三分球命中數（3.7顆）、三分球出手數（10.2次）以及罰球出手數（10.3次）。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。