快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇再吞T就禁賽！瑞迪克：我寧願要拚到極限的人

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇領到本季第15次技術犯規，若再累積一次將自動遭到禁賽一場。 路透。
唐西奇領到本季第15次技術犯規，若再累積一次將自動遭到禁賽一場。 路透。

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 32.5
籃板 7.8
助攻 8.5
抄截 1.47

2025-2026賽季

湖人在昨日以120比113不敵金塊的比賽中，唐西奇（Luka Doncic）因與裁判發生口角，再度領到本季第15次技術犯規。若再累積一次技術犯規，他將自動遭到禁賽一場。儘管如此，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）仍認為他的競爭心態無人能比。

在今日對戰溜馬的賽前記者會上，瑞迪克談到自己願意每晚與唐西奇並肩作戰。

「他是一個特別的球員、特別的人，也是特別的競爭者，我寧願擁有一個每晚都想上場拚到極限的人，而不是一個每隔一天就需要用心臟去顫器把他叫醒的人。我每天都會選擇Luka。」

回顧當時，金塊當家控衛穆雷（Jamal Murray）在快攻中命中一記三分球，而其中一名裁判立刻對唐西奇示意技術犯規，即使唐西奇當時在回防時甚至沒有看向裁判。

唐西奇對於發生的情況感到相當困惑，而完整的說明直到賽後透過官方裁判報告才被公布。

主裁判馬洛伊 （Ed Malloy）解釋，這次技術犯規其實是在該回合之前發生，但裁判不應因防守方的技術犯規而中斷正在進行的快攻。

裁判給出技術犯規的原因，是唐西奇在前一個回合對裁判使用了粗俗語言。

值得注意的是，儘管到了季後賽技術犯規會重新計算，但湖人例行賽還剩下19場比賽，球隊在賽季最後階段仍必須留意唐西奇的技術犯規與場上反應。

在對溜馬比賽前，唐西奇本季已出賽50場，平均上場超過35分鐘。他目前繳出聯盟最高的32.3分，外加7.8籃板、8.6助攻與1.4抄截，投籃命中率為47.3%、三分命中率35.8%、罰球命中率77%。

不僅如此，唐西奇同時也領先全聯盟的三分球命中數（3.7顆）、三分球出手數（10.2次）以及罰球出手數（10.3次）。

唐西奇 裁判 湖人

相關新聞

NBA／暌違10個月復出直呼緊張 泰托姆：我等這一刻太久了

在歷經10個月的阿基里斯腱養傷，塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今天與獨行俠隊之戰復出，儘管開賽後前6次出手全數落空，但接下來他也找到進攻節奏，最終拿下15分外帶12籃板、7助攻，幫助塞爾蒂克以120：100輕取獨行俠，賽後泰托姆也表示，剛登場時確實特別緊張。

NBA／「我保證會回來」格林透露柯瑞賽後暖心訊息

勇士昨日在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，於延長賽以115比113擊敗火箭。賽後，明星前鋒格林（Draymond Green）談到了近期與柯瑞的對話，以及在這場延長賽勝利後柯瑞傳給他的訊息。

NBA／唐西奇再吞T就禁賽！瑞迪克：我寧願要拚到極限的人

湖人在昨日以120比113不敵金塊的比賽中，唐西奇（Luka Doncic）因與裁判發生口角，再度領到本季第15次技術犯規。若再累積一次技術犯規，他將自動遭到禁賽一場。儘管如此，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）仍認為他的競爭心態無人能比。

NBA／傷兵滿營！安比德傷勢仍未明朗 至少再缺席4場比賽

根據《PhillyVoice》記者阿倫森（Adam Aaronson）報導，76人當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷已連續缺席三場比賽，球隊計畫約一周後再次評估他的傷勢。

NBA／唐西奇44分率湖人輕取溜馬 瑞迪克：手感令人匪夷所思

湖人隊在昨天不敵金塊隊後，今天在聯盟新科歷史進球王詹姆斯（LeBron James）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）雙雙缺陣下迎戰東區爐主溜馬隊，在唐西奇（Luka Doncic）首節就狂砍22分領軍下，湖人也一路壓制溜馬，最終以128：117擊敗溜馬，收下近5戰第4勝。

NBA／我不想在這裡說髒話！衛少記者會怒噴媒體亂評論

國王本賽季宛如一場永遠無法結束的惡夢，在戰績全聯盟墊底的情況下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）公開抨擊當地媒體報導不準確，指責部分記者在沒有參與球隊訓練或影片分析會議的情況下做出評論，並表示自己有責任為隊友辯護，反駁不公平的批評與毫無根據的傳言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。