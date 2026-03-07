NBA／唐西奇再吞T就禁賽！瑞迪克：我寧願要拚到極限的人

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 32.5 籃板 7.8 助攻 8.5 抄截 1.47

湖人在昨日以120比113不敵金塊的比賽中，唐西奇（Luka Doncic）因與裁判發生口角，再度領到本季第15次技術犯規。若再累積一次技術犯規，他將自動遭到禁賽一場。儘管如此，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）仍認為他的競爭心態無人能比。

在今日對戰溜馬的賽前記者會上，瑞迪克談到自己願意每晚與唐西奇並肩作戰。

「他是一個特別的球員、特別的人，也是特別的競爭者，我寧願擁有一個每晚都想上場拚到極限的人，而不是一個每隔一天就需要用心臟去顫器把他叫醒的人。我每天都會選擇Luka。」

回顧當時，金塊當家控衛穆雷（Jamal Murray）在快攻中命中一記三分球，而其中一名裁判立刻對唐西奇示意技術犯規，即使唐西奇當時在回防時甚至沒有看向裁判。

唐西奇對於發生的情況感到相當困惑，而完整的說明直到賽後透過官方裁判報告才被公布。

主裁判馬洛伊 （Ed Malloy）解釋，這次技術犯規其實是在該回合之前發生，但裁判不應因防守方的技術犯規而中斷正在進行的快攻。

裁判給出技術犯規的原因，是唐西奇在前一個回合對裁判使用了粗俗語言。

值得注意的是，儘管到了季後賽技術犯規會重新計算，但湖人例行賽還剩下19場比賽，球隊在賽季最後階段仍必須留意唐西奇的技術犯規與場上反應。

在對溜馬比賽前，唐西奇本季已出賽50場，平均上場超過35分鐘。他目前繳出聯盟最高的32.3分，外加7.8籃板、8.6助攻與1.4抄截，投籃命中率為47.3%、三分命中率35.8%、罰球命中率77%。

不僅如此，唐西奇同時也領先全聯盟的三分球命中數（3.7顆）、三分球出手數（10.2次）以及罰球出手數（10.3次）。