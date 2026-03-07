快訊

NBA／唐西奇44分率湖人輕取溜馬 瑞迪克：手感令人匪夷所思

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
湖人唐西奇(中)出手。 路透
湖人唐西奇(中)出手。 路透

湖人隊在昨天不敵金塊隊後，今天在聯盟新科歷史進球王詹姆斯（LeBron James）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）雙雙缺陣下迎戰東區爐主溜馬隊，在唐西奇（Luka Doncic）首節就狂砍22分領軍下，湖人也一路壓制溜馬，最終以128：117擊敗溜馬，收下近5戰第4勝。

湖人近期受到傷病問題纏身，包括詹姆斯在昨天與金塊之戰雖然成為聯盟新科歷史進球王，但卻在第四節最後階段撞傷左手肘，儘管他仍是帶傷打完全場，但湖人最終仍是不敵金塊，而今天詹姆斯也因手肘挫傷缺陣，加上兩位內線球員艾頓（Deandre Ayton） 、克萊柏（Maxi Kleber）也都未能出賽，讓湖人可用之兵銳減。

不過今天面對東區戰績墊底的溜馬，湖人唐西奇也在首節就火力全開，他單節三分球5投5中，個人豪取22分外帶4籃板、3助攻，帶領湖人在首節打完就拿下35分並取得8分領先，而這也是唐西奇本季第五度在首節就拿下至少20分，創下聯盟統計單節數據紀錄以來的單季新高。

接下來三節湖人也沒有給溜馬太多反撲機會，甚至在第四節就讓唐西奇提前休兵，最終湖人也唐西奇出賽32分鐘就猛轟7記三分球拿下44分領軍下，以11分差距擊敗溜馬，這也是唐西奇本季第10度單場進帳40分，再度甩開灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）獨居聯盟第1名。

談到今天的火燙手感，唐西奇說：「這感覺真的太棒了，整座球場都在為我歡呼，我覺得今天手感真的棒極了，尤其是當你贏球的時候。昨天我們本來可以贏球的，但最終卻輸了，不過我們需要記取教訓，並且保持這種氣勢。」

至於湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也說：「儘管他面對了一些防守非常優異的球員，但他的手感依舊是令人匪夷所思，我認為他掌控了這場比賽，早早就幫助我們建立優勢。」

相關新聞

NBA／暌違10個月復出直呼緊張 泰托姆：我等這一刻太久了

在歷經10個月的阿基里斯腱養傷，塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今天與獨行俠隊之戰復出，儘管開賽後前6次出手全數落空，但接下來他也找到進攻節奏，最終拿下15分外帶12籃板、7助攻，幫助塞爾蒂克以120：100輕取獨行俠，賽後泰托姆也表示，剛登場時確實特別緊張。

NBA／我不是來當角色球員！泰托姆睽違62場復出 TD花園全場起立致敬

睽違62場比賽、距離右腳阿基里斯腱斷裂手術298天，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）於今日對陣獨行俠的賽事中復出。當他抵達球館時，場館座位上已鋪滿印有他的名字與0號球衣的塞爾提克T恤。當泰托姆最後一位被介紹出場時，全場氣氛沸騰、觀眾起立鼓掌，一同迎接這位球隊英雄的回歸。

NBA／唐西奇44分率湖人輕取溜馬 瑞迪克：手感令人匪夷所思

湖人隊在昨天不敵金塊隊後，今天在聯盟新科歷史進球王詹姆斯（LeBron James）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）雙雙缺陣下迎戰東區爐主溜馬隊，在唐西奇（Luka Doncic）首節就狂砍22分領軍下，湖人也一路壓制溜馬，最終以128：117擊敗溜馬，收下近5戰第4勝。

NBA／我不想在這裡說髒話！衛少記者會怒噴媒體亂評論

國王本賽季宛如一場永遠無法結束的惡夢，在戰績全聯盟墊底的情況下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）公開抨擊當地媒體報導不準確，指責部分記者在沒有參與球隊訓練或影片分析會議的情況下做出評論，並表示自己有責任為隊友辯護，反駁不公平的批評與毫無根據的傳言。

NBA／「麻」煩大了！布魯克斯涉酒後駕駛 酒測結果竟為0

太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）今日凌晨在亞利桑那州斯科茨代爾，因涉嫌酒後駕駛遭警方逮捕。然而，知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）向《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，此次逮捕與酒精無關，而是與大麻有關。

NBA／打擊球隊擺爛！選秀制度恐迎變革 席佛：順位可能與戰績脫鉤

聯盟總裁席佛（Adam Silver）今日宣布，聯盟將在下個賽季對選秀樂透制度進行重大調整，以打擊球隊刻意輸球的情況，但同時也表示改革不會走向全面翻新。 根據《The Athletic》者韋斯（Ja

