NBA／傷兵滿營！安比德傷勢仍未明朗 至少再缺席4場比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德因右側腹斜肌拉傷，球隊計畫約一周後再次評估他的傷勢。 路透。
根據《PhillyVoice》記者阿倫森（Adam Aaronson）報導，76人當家球星「大帝」安比德（Joel Embiid）因右側腹斜肌拉傷已連續缺席三場比賽，球隊計畫約一周後再次評估他的傷勢。

球隊證實，安比德並未參加周五的訓練，也尚未恢復球場上的活動，但已開始進行個別的體能與力量訓練。若按照目前的時間表，安比德將至少錯過到下周五的活塞比賽。

此外，健康問題再次影響了安比德本季的表現，這位前NBA最有價值球員本季至今已缺席29場比賽，由於未達65場出賽門檻，他本季已失去年度獎項評選資格。期間他遭遇多種傷勢，包括膝蓋、腳踝、脛骨，以及最新的腹斜肌問題。

儘管受到傷勢困擾，安比德仍交出不俗數據，本季場均26.6分、7.5籃板與3.9助攻，投籃命中率49.5%。在最新傷勢發生前，這位兩屆得分王也逐漸找回三分球手感，在2月的五場比賽中三分命中率達到42.9%。

不僅如此，76人在安比德出賽的比賽中戰績為21勝12敗，而沒有他的比賽則為13勝16敗。

然而，新秀後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）因背部傷勢也未參與今日訓練，本季他場均可繳出15.3分、5.5籃板與3.9助攻，明日客場對老鷹的出賽狀況仍不確定，喬治（Paul George）誤食禁藥也持續禁賽；不過烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在因病缺席兩場比賽後已回到訓練，預計可以出賽。

儘管傷病困擾不斷，許多球迷仍認為，76人本季整體表現依舊具有競爭力，讓球迷對球隊的長期未來保持樂觀。

如果安比德保持健康並維持高影響力表現，76人仍具備與東區任何球隊競爭的能力，屆時對手在防守端將必須同時應付安比德、馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆以及喬治（Paul George）等多名進攻威脅，球隊也有機會在25年來首次打進東區決賽。

但目前這個前提仍然充滿變數，如果安比德無法保持健康，其他一切成果都可能只是額外的驚喜而已。

76人目前戰績為34勝28敗，暫居東區第六名，正努力抵擋魔術、熱火以及近況火燙的黃蜂追趕。

安比德 76人 NBA

