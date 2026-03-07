快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊14:0扣倒捷克！女星霸氣「發5千杯飲料」

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪27分加關鍵攻防 馬刺25分落後逆轉快艇近15戰14勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
溫班亞瑪攻下27分、10籃板、4阻攻率馬刺逆轉快艇。 法新社
溫班亞瑪攻下27分、10籃板、4阻攻率馬刺逆轉快艇。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

過去14戰13勝的馬刺隊，今天在主場出戰快艇隊的賽事中，在第三節一度落後達到25分，不過第三節中段馬刺在夏帕尼（Julian Champagnie）單節猛轟17分下發起猛烈反撲，甚至在第四節最後16秒靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）守住雷納德（Kawhi Leonard）三分球出手後發動反快攻爆扣逆轉，助馬刺最終以116：112逆轉快艇，收下近15場比賽第14勝。

身為聯盟近況最火熱的球隊，馬刺在過去14戰13勝期間，除了三位核心新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）與福克斯（De'Aaron Fox）維持穩定供輸外，每場比賽還有不同球員挺身而出，成為他們連勝不止的關鍵。

在今天與快艇之戰，馬刺儘管在上半場防線遭到快艇擊潰，第三節初一度落後達到25分之多，但夏帕尼也在該節挺身而出，個人單節7次出手命中5球，其中包括三分球5投4中，單節個人就狂掃17分，幫助馬刺追到僅剩11分差距。

第四節馬刺持續反撲，甚至在該節中段反超前比數，比賽最後52秒快艇靠著瓊斯（Derrick Jones Jr.）「三分打」一度取得1分領先，但關鍵時刻溫班亞瑪先是防住雷納德的弧頂三分線出手，隨即跑快攻雙手爆扣，幫助馬刺在倒數16秒取得1分領先。

反觀快艇卻在關鍵時刻發生踩線出界的嚴重失誤，將球權送還給馬刺，儘管夏帕尼隨後2罰不進，但馬刺抓下進攻籃板後，快艇再將卡瑟爾送上罰球線，錯過最後反撲機會，最終馬刺就以4分差距完成戲劇化逆轉秀，收下近15場比賽第14勝。

馬刺今天以溫班亞瑪攻下27分、10籃板、4阻攻表現最佳，夏帕尼則有20分進帳，福克斯19分、9助攻；至於快艇則以雷納德30分最佳，洛培茲（Brook Lopez）則有26分、4抄截。

延伸閱讀

TPBL／戰神開箱弗利沙仍輸球 國王靠林彥廷近7戰6場得分上雙險勝

NBA／黃蜂大勝塞爾蒂克近19戰16勝 克努佩爾再平喬丹紀錄

NBA／詹皇暴扣秀！第四節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場奪3連勝

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

相關新聞

NBA／暌違10月復出直呼緊張 泰托姆：我等這一步太久了

在歷經10個月的阿基里斯腱養傷，塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今天與獨行俠隊之戰復出，儘管開賽後前6次出手全數落空，但接下來他也找到進攻節奏，最終拿下15分外帶12籃板、7助攻，幫助塞爾蒂克以120：100輕取獨行俠，賽後泰托姆也表示，剛登場時確實特別緊張。

NBA／我不是來當角色球員！泰托姆睽違62場復出 TD花園全場起立致敬

睽違62場比賽、距離右腳阿基里斯腱斷裂手術298天，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）於今日對陣獨行俠的賽事中復出。當他抵達球館時，場館座位上已鋪滿印有他的名字與0號球衣的塞爾提克T恤。當泰托姆最後一位被介紹出場時，全場氣氛沸騰、觀眾起立鼓掌，一同迎接這位球隊英雄的回歸。

NBA／「麻」煩大了！布魯克斯涉酒後駕駛 酒測結果竟為0

太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）今日凌晨在亞利桑那州斯科茨代爾，因涉嫌酒後駕駛遭警方逮捕。然而，知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）向《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，此次逮捕與酒精無關，而是與大麻有關。

NBA／打擊球隊擺爛！選秀制度恐迎變革 席佛：順位可能與戰績脫鉤

聯盟總裁席佛（Adam Silver）今日宣布，聯盟將在下個賽季對選秀樂透制度進行重大調整，以打擊球隊刻意輸球的情況，但同時也表示改革不會走向全面翻新。 根據《The Athletic》者韋斯（Ja

NBA／溫班亞瑪27分加關鍵攻防 馬刺25分落後逆轉快艇近15戰14勝

過去14戰13勝的馬刺隊，今天在主場出戰快艇隊的賽事中，在第三節一度落後達到25分，不過第三節中段馬刺在夏帕尼（Julian Champagnie）單節猛轟17分下發起猛烈反撲，甚至在第四節最後16秒靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）守住雷納德（Kawhi Leonard）三分球出手後發動反快攻爆扣逆轉，助馬刺最終以116：112逆轉快艇，收下近15場比賽第14勝。

NBA／幾乎沒有人能聯絡到我！詹姆斯回憶季後賽「超硬」備戰模式

湖人球星詹姆斯（LeBron James）即使現年已41歲，仍持續在NBA賽場上奮鬥。近日，詹姆斯在節目中再次談到自己著名的季後賽備戰模式「Zero Dark Thirty-23」，表示在那段期間外界幾乎無法聯絡到他。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。