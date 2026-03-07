快訊

NBA／「麻」煩大了！布魯克斯涉酒後駕駛 酒測結果竟為0

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯因涉嫌酒後駕駛遭警方逮捕。然而，此次逮捕與酒精無關，而是大麻。 法新社。
太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）今日凌晨在亞利桑那州斯科茨代爾，因涉嫌酒後駕駛遭警方逮捕。然而，知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）向《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，此次逮捕與酒精無關，而是與大麻有關。

《TMZ Sports》報導，布魯克斯於凌晨約2點涉嫌酒駕被逮捕。報導指出，他被帶往警局完成拘留登記程序時「態度尊重且配合」，並於約3點20分被釋放。

警方表示，布魯克斯在接受攜帶式酒測時結果為0，體內沒有酒精。不過，大麻同樣可能影響人的反應與精細動作能力，進而影響駕駛車輛的能力。

對此，太陽隨後發表聲明表示，「我們已注意到布魯克斯的情況，目前正在蒐集更多資訊。現階段沒有進一步評論。」

值得一提的是，總教練奧特（Jordan Ott）在賽前記者會上也回應此事件，但表示球隊目前仍專注於比賽，「我現在的重心是在背靠背比賽上。我們昨晚表現並不好，我們所有的能量與注意力都放在向前看，努力贏下今晚的比賽。」

現年30歲的布魯克斯在2月21日擊敗魔術的比賽中遭遇左手骨折，缺席太陽過去5場比賽。預計接近例行賽尾聲時回歸。

本季布魯克斯平均上場30.6分鐘，能攻下20.9分，比上季多出 6.9分，另外還有 3.7籃板、1.8助攻與1次抄截，投籃命中率 44%、三分球 34.3%、罰球命中率 85.6%。

布魯克斯 太陽 酒測 酒精

NBA／「麻」煩大了！布魯克斯涉酒後駕駛 酒測結果竟為0

