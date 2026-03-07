快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
泰托姆復出首戰拿下15分外帶12籃板、7助攻。 路透通訊社
在歷經10個月的阿基里斯腱養傷，塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今天與獨行俠隊之戰復出，儘管開賽後前6次出手全數落空，但接下來他也找到進攻節奏，最終拿下15分外帶12籃板、7助攻，幫助塞爾蒂克以120：100輕取獨行俠，賽後泰托姆也表示，剛登場時確實特別緊張。

泰托姆去年在東區季後賽第二輪與尼克隊的系列賽中發生右腳阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，儘管本季開季前一度被預估可能賽季報銷，不過隨著傷勢好轉，他也在今天復出進行賽季首戰。

儘管久未出賽讓泰托姆在首節幾次出手都落空，不過第二節剩下1分多鐘時他先是靠著補扣拿下回歸後的首顆進球，隨後也飆進三分球，逐漸找回進攻節奏，下半場他更是火力逐步加溫，最終出賽27分鐘留下15分、12籃板、7助攻的全能數據，搭配上布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）也有20分以上進帳，塞爾蒂克最終就以20分差距擊敗獨行俠。

談對暌違10個月重返賽場，泰托姆賽後坦言確實特別緊張，「為了走到這一步我真的等了太久了，距離我上一場出賽已經是42周前了，我努力在適應比賽節奏和一切，有時候感覺自己好像慢半拍，有時候又太快了，但等我放鬆下來後，比賽節奏就變得慢慢清晰。」

泰托姆也不忘感謝復健期間隊友和教練的幫助，「能夠和這些隊友在一起，他們給我很大的動力，我看到他們是如何面對這賽季的比賽和展現競爭力與團結，復健的過程相當孤單，有時候你會覺得自己被隔離，所以我也希望盡可能地待在球隊身邊，讓自己感受到仍是這團隊的一部分，這對我幫助很大。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也表示，泰托姆能夠比預期更早復出，取決於他的職業態度，「昨天開會時我讓他上前說了幾句話，看到他跟隊友說話的方式，以及他談論別人時的方式，都讓我留下深刻印象，他挺過了一段艱困的時間，並成為一位更出色的人。」

睽違62場比賽、距離右腳阿基里斯腱斷裂手術298天，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）於今日對陣獨行俠的賽事中復出。當他抵達球館時，場館座位上已鋪滿印有他的名字與0號球衣的塞爾提克T恤。當泰托姆最後一位被介紹出場時，全場氣氛沸騰、觀眾起立鼓掌，一同迎接這位球隊英雄的回歸。

NBA／暌違10月復出直呼緊張 泰托姆：我等這一步太久了

在歷經10個月的阿基里斯腱養傷，塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今天與獨行俠隊之戰復出，儘管開賽後前6次出手全數落空，但接下來他也找到進攻節奏，最終拿下15分外帶12籃板、7助攻，幫助塞爾蒂克以120：100輕取獨行俠，賽後泰托姆也表示，剛登場時確實特別緊張。

