NBA／我不想在這裡說髒話！衛少記者會怒噴媒體亂評論

國王本賽季宛如一場永遠無法結束的惡夢，在戰績全聯盟墊底的情況下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）公開抨擊當地媒體報導不準確，指責部分記者在沒有參與球隊訓練或影片分析會議的情況下做出評論，並表示自己有責任為隊友辯護，反駁不公平的批評與毫無根據的傳言。

當衛斯特布魯克被問到國王在剩下18場例行賽 的目標時，他回應，「上場競爭，這就是你能做的一切。那你們覺得呢？你們不是有很多答案嗎？你們平常都很會講，現在機會給你們了。」

衛斯特布魯克接著質疑媒體評論的依據。

「你們常常在沒有背景脈絡的情況下做出很多概括性的評論。你們的脈絡從哪裡來？你們有在我們的訓練場嗎？有在我們的影片會議裡嗎？有在球館裡任何地方嗎？你們了解我嗎？你們不了解我，但卻講得好像很了解一樣。」

「你們對球隊發表了很多錯誤的評論，我不欣賞這樣。如果你們不知道，就不要說那些你們不了解的事情。這句話特別是對你說的，」衛斯特布魯克在記者室裡指向國王記者喬治（Matt George）。

衛斯特布魯克接著發言，並解釋自己為何會選擇用這種方式直接面對媒體。

「我不喜歡的是，我在這個聯盟待了很久，也待過很多不同的球隊、不同的媒體環境與隨隊記者。你們的工作是談論比賽、談論場上發生的事情，而不是去製造一堆不準確的事情，我不想在這裡說髒話，因為我不想被罰款。」

「媒體這件事我已經經歷很久了。但作為這支球隊的領袖，我有責任為更衣室裡的隊友發聲。我們會討論這些事情，他們也看得到，我也聽得到。因為你們的評論，讓一些球員開始去想很多與比賽無關的事情。」

「你們對我們球隊和我們正在做的事情發表了錯誤評論，我不欣賞。所以我的回應就是：你們尊重我們所做的事，我們也會尊重你們的工作。」

外媒指出，國王目前的困境並不是衛斯特布魯克或媒體造成的，問題其實來自球隊高層，特別是國王老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）。他似乎出於好意，但在試圖介入球隊決策時常常適得其反。

例如將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）交易換來沙波尼斯（Domantas Sabonis）的決定被視為災難；而福克斯（De'Aaron Fox）與球隊關係破裂，最終被交易到馬刺，也被認為是一次失敗操作。

此外，讓德羅展（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）重新搭檔，也被認為毫無意義，或許唯一能拯救國王的，只剩下選秀樂透的運氣。

事實上，國王在2022－2023年賽季短暫迎來重返季後賽的復興，如今不到三年就瓦解，再次進入重建階段，並以14勝50敗的戰績排在聯盟墊底。

衛斯特布魯克本季迎來第18個NBA賽季，今年以自由球員與國王簽下一年合約，是他過去8個賽季中的第7支球隊。

衛斯特布魯克本季已出賽56場比賽，平均上場29分鐘，平均繳出15.3分、6.4助攻與5.3籃板。