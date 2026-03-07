經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

中華隊在世界棒球經典賽輸掉前兩戰，爭取八強門票沒有退路，今天對捷克隊之戰一定要贏，隊長陳傑憲說：「相信大家會不一樣，這場比賽很重要，盡最大努力為台灣爭取勝利。」

中華隊前兩戰打擊陷入低潮，合計只有4支安打，完全沒有長打，也是預賽C組唯一未有全壘打紀錄的球隊，今、明天對捷克和南韓隊之戰，完全沒有輸球空間。

陳傑憲說：「說難聽一點只剩兩場比賽，誰都不想放棄，我們還有機會，我也是準備好比賽。」

中華隊昨天對日本隊之戰，全場只有張育成揮出1支安打，提前在7局結束以0：13慘敗，成為隊史在經典賽第3場遭提前結束的比賽；陳傑憲表示，昨天賽後比較倉促，因為今天是早場比賽，大家整理行李離開，都沒說什麼話，教練團給全隊很大鼓勵，預賽剩兩場比賽一定要拿下。

中華隊在本屆賽事陷入極大壓力，陳傑憲說：「看大家神情都很正向，想贏比賽的企圖心都有出來，希望今天不只心理上想贏，而是行動上要贏球。」