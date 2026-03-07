快訊

NBA／打擊球隊擺爛！選秀制度恐迎變革 席佛：順位可能與戰績脫鉤

聯合新聞網／ 綜合報導
聯盟為了避免球隊擺爛爭取更好選秀順位，可能祭出新變革。 美聯社
聯盟總裁席佛（Adam Silver）今日宣布，聯盟將在下個賽季對選秀樂透制度進行重大調整，以打擊球隊刻意輸球的情況，但同時也表示改革不會走向全面翻新。

根據《The Athletic》者韋斯（Jared Weiss）報導席佛在MIT Sloan Sports Analytics Conferenc上表示，形容自己在這個議題上是「漸進主義者（incrementalist）」。

「我不想精確預測我們將走向哪裡，但我想我確實是一個漸進主義者。我認為我們必須稍微小心一點，不要一次做出過於巨大的改變。我不排除任何可能，但我也確實在注意這一點。同時，我認為我們要做的會比單純對現有制度的小修小補更多一些。」

席佛指出，選秀權保護條款是問題的核心。現行規則允許球隊在交易選秀權時，將選秀順位保護在某個名次之內，這會讓球隊有動機刻意讓戰績維持在某個區間，以確保能保住選秀權。聯盟將這些分界點稱為「懸崖（cliffs）」。

「當你設置這種帶有任意界線的選秀權保護條款時，就會造成巨大的誘因。」席佛說道。

席佛宣布聯盟將在下個賽季對選秀樂透制度進行重大調整，但表示改革不會走向全面翻新。 歐新社
席佛宣布聯盟將在下個賽季對選秀樂透制度進行重大調整，但表示改革不會走向全面翻新。 歐新社

席佛也提到，2026年選秀是本季刻意輸球風潮的重要原因。像是彼特森（Darryn Peterson）、迪班薩（AJ Dybantsa）和布瑟（Cameron Boozer）等新秀，使這屆樂透區新秀陣容異常深厚，而接下來兩屆選秀則普遍被預期實力較弱。

「本季某種程度上是一場完美風暴，特別是有四名球員，也許五名，是真正能改變比賽格局的球員。」

事實上，本季聯盟已加強執法作為回應。爵士上個月在第四節未讓主力球員上場，被罰款50萬美元；溜馬則因派出實力削弱的輪替陣容，被罰10萬美元。

值得一提的是，席佛提到的一種可能做法，是讓選秀順位與戰績脫鉤。

其中一種做法是完全隨機的樂透制度，讓所有球隊在抽籤池中各有一顆乒乓球；另一種更極端的做法是顛倒選秀順序，由總冠軍獲得狀元籤，而戰績最差的球隊拿到最後一順位，藉此完全消除刻意輸球的誘因。

