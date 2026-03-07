NBA／我不是來當角色球員！泰托姆睽違62場復出 TD花園全場起立致敬

睽違62場比賽、距離右腳阿基里斯腱斷裂手術298天，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）於今日對陣獨行俠的賽事中復出。當他抵達球館時，場館座位上已鋪滿印有他的名字與0號球衣的塞爾提克T恤。當泰托姆最後一位被介紹出場時，全場氣氛沸騰、觀眾起立鼓掌，一同迎接這位球隊英雄的回歸。

「這是一段漫長的旅程，而一段新的旅程從今天開始。我們一直都知道他今年會回來，我早就知道這一點，當他決定在 16 個小時內完成手術的時候，不管確切時間是多少。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在賽前表示。

馬祖拉進一步談到泰托姆的復健過程，「我們一直在不斷討論，你想達到什麼目標、要怎麼達成，以及過程需要什麼，從第一天開始就一直保持溝通。你只能相信這段旅程。我必須給他很多肯定。」

泰托姆在去年5月東區準決賽第4場對戰尼克的比賽最後幾分鐘受傷。當時塞爾提克吞下敗仗，而他也在數小時內接受手術，在腫脹影響復原時間之前就完成治療。這項決定的目的，是希望能加速他的回歸。

一般而言，阿基里斯腱手術後回到籃球場的復原時間通常約9到12個月。泰托姆的童年偶像布萊恩（Kobe Bryant） 也曾在阿基里斯腱斷裂後約8個月回到球場。

泰托姆的此次復出的時間，則與傳奇球星威金斯（Dominique Wilkins）當年的復原時間相近。威金斯在33歲時阿基里斯腱斷裂，並於283天後回到球場。該季他出賽71場例行賽，平均繳出29.9分，並再次入選全明星賽。

自復健開始以來，泰托姆就一直表明，希望回到球場時仍然是原本的自己。過去八個賽季中，他5次入選年度最佳陣容，並8次入選全明星賽。

「我不是回來當角色球員的，醫生。」泰托姆在手術後幾周回診時對醫師說。這段對話也被收錄在近期推出、紀錄他復健過程的紀錄片《The Quiet Work》中。

此外，隊友豪瑟（Sam Hauser）也表示泰托姆想要回到球場的決心整個賽季都清楚可見，無論是每天的訓練，還是在復健期間仍跟隨球隊進行客場旅行。

「這充分說明了他有多熱愛籃球。他大概缺席了10個月，但每一趟客場行程他都願意一起去，他想成為球隊的一部分。」

「他一直都有參與球隊訓練，所以我認為他能很快融入，我們也會圍繞著他來調整。」豪瑟補充道。