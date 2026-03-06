聽新聞
NBA／幾乎沒有人能聯絡到我！詹姆斯回憶季後賽「超硬」備戰模式
湖人球星詹姆斯（LeBron James）即使現年已41歲，仍持續在NBA賽場上奮鬥。近日，詹姆斯在節目中再次談到自己著名的季後賽備戰模式「Zero Dark Thirty-23」，表示在那段期間外界幾乎無法聯絡到他。
所謂「Zero Dark Thirty-23」，指的是詹姆斯在季後賽期間完全關閉手機與社群媒體，專注在比賽與自我調整。這個嚴格的例行程序始於 2013 年他效力邁阿密熱火時的季後賽征程，並一直持續到 2020 年的泡泡賽季。
詹姆斯在《Mind the Game》Podcast節目中，與演員提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）談到這段經歷時表示。
「我確實那樣做過。我開始大量閱讀，嘗試接觸一些讓自己感到不舒服、甚至不知道自己能做到的事情。但就像我常說的，沒有誰能比我自己更嚴格要求自己，所以整個季後賽期間，我會完全關掉手機。」
詹姆斯也透露，在那段期間外界幾乎無法聯絡到他。
「真正需要聯絡我的人，可以透過我的朋友Randy，他每天都在我身邊。如果真的有緊急狀況，他們就會直接敲我的門。除此之外，整整兩個半月幾乎沒有人能聯絡到我。」
至於關閉手機後的時間，他則用來進行閱讀、反思與冥想。
「我花很多時間閱讀、反思，也會冥想自己在職業生涯想達成什麼。這和那些批評或質疑我的人完全無關，從來都不是為了回應他們，而是思考我能在自己的生涯做到什麼。」
從2013年開始採用這套模式後，詹姆斯在2010年代中後期曾連續6年闖進NBA總冠軍賽，成果相當顯著。
目前詹姆斯生涯已出賽1605場比賽，距離歷史紀錄保持人派瑞許（Robert Parish）的1611場只差6場，也有望成為NBA史上出賽最多的球員之一。
