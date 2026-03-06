快訊

NBA／千勝教練「老河流」將退休？ 名嘴史密斯透露未來動向

聯合新聞網／ 綜合報導
根據史密斯透露，公鹿總教練瑞佛斯可能將在2025–26賽季結束後正式退休。 路透。
根據《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）近日在節目透露，公鹿教練瑞佛斯（Doc Rivers）可能將在2025–26賽季結束後正式退休，為長達近25年的NBA教練生涯畫下句點。

史密斯近日在《SiriusXM》節目中進行Call in環節時，被問到灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）若更換教練是否能迎來轉機。對此，史密斯立即否定瑞佛斯成為人選的可能性。

「那不會是瑞佛斯，因為他會在本賽季結束後退休。」史密斯表示。

史密斯進一步指出，「瑞佛斯已經執教將近25年了，這會是他的最後一季，他準備離開教練席。」

值得一提的是，瑞佛斯本人尚未公開證實此說法，是否真的在本季結束後退休仍有待觀察。目前瑞佛斯仍剩下一年合約在身，他與公鹿簽下的是一份4年4000萬美元的合約。

瑞佛斯教練生涯至今已在NBA執教26個賽季，先後帶領過5支球隊，其中最輝煌的成就是在2007–08賽季率領塞爾蒂克奪得NBA總冠軍。

在執教勝場方面，瑞佛斯目前累積1188勝，高居NBA史上第六名，同時也是目前聯盟現役勝場最多的總教練。

然而，本季對公鹿而言並不順利，球隊目前戰績26勝35敗，暫居東區第11名，面臨近10年來首次無緣季後賽的危機。

不僅如此，瑞佛斯自2023–24賽季中途接掌葛里芬（Adrian Griffin）兵符以來，公鹿已連續兩季在季後賽首輪出局。

史密斯 瑞佛斯 公鹿 NBA 教練 莫蘭特 灰熊 名嘴

