NBA／快艇壞消息！瑞士中鋒動刀賽季提前報銷

快艇隊今天宣布壞消息，瑞士新秀中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）因右腿跖跗關節受傷動手術，本季確定報銷。

尼德豪塞爾在與溜馬隊比賽時遭遇右腿跖跗關節傷勢，雷霆隊中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）新人年因這個傷勢整季報銷。快艇目前只剩老將洛培茲（Brook Lopez）和傑克森（Isaiah Jackson）能扛中鋒。

尼德豪塞爾是快艇首輪第30順位選中的新秀，在祖巴茲（Ivica Zubac）缺陣時獲得上場時間，並繳出不俗表現。祖巴茲傷癒歸隊後，尼德豪塞爾上場時間銳減，但快艇季中將祖巴茲交易至溜馬隊，讓他重回輪替陣容。

本季尼德豪塞爾出賽41場，平均上場10.3分鐘，得到4.3分2.9籃板0.7火鍋。雖帳面數據普通，但表現備受快艇球迷肯定。

目前快艇戰績30勝31敗，位居西區第9，落後第10的勇士隊僅1.5場勝差，領先第10的拓荒者隊1場。