快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／艾頓爭議言論持續燃燒！熱火名將怒轟：做好你的角色

聯合新聞網／ 綜合報導
海斯倫直接點名批評艾頓，認為他這種想法是一種「輸家心態」。 法新社。
海斯倫直接點名批評艾頓，認為他這種想法是一種「輸家心態」。 法新社。

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前一句「他們想把我變成卡佩拉（Clint Capela）」的發言，引發多位傳奇球員抨擊。繼史考特（Byron Scott）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）與巴克利（Charles Barkley）後，熱火傳奇球員海斯倫（Udonis Haslem）更直接點名批評，認為這種想法是一種「輸家心態」。

「我們談的是『投入』這件事。那是一種輸家的心態。如果球隊需要你這樣做，才能讓球隊有機會爭奪總冠軍，那你就必須接受並做好自己的角色。」海斯倫表示。

海斯倫也以自己在熱火「三巨頭」時期的經歷為例，指出團隊成功往往需要球員做出犧牲。

「我當年和三巨頭一起打球，除了他們三個之外，其他12個人都沒有得到自己最想要的角色。只有他們三個人擁有自己想要的角色，其他人都必須填補空缺、扮演球隊需要的角色。」

海斯倫進一步表示，「你也沒有什麼不同，Deandre Ayton。做好你的角色，拿冠軍戒指，不然就算了。」

目前湖人進攻體系主要由詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）主導，球隊更需要的是能夠擋拆順下、保護籃框與爭搶籃板的中鋒角色，而非低位單打型得分點。

然而自全明星賽後，艾頓的正負值已累積來到-65，表現起伏也讓外界對他的角色定位產生更多討論。

湖人 史考特 歐尼爾 巴克利

相關新聞

NBA／艾頓爭議言論持續燃燒！熱火名將怒轟：做好你的角色

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前一句「他們想把我變成卡佩拉（Clint Capela）」的發言，引發多位傳奇球員抨擊。繼史考特（Byron Scott）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）與巴克利（Charles Barkley）後，熱火傳奇球員海斯倫（Udonis Haslem）更直接點名批評，認為這種想法是一種「輸家心態」。

NBA／睡醒腳踝痛！巴恩斯連364場「鐵人」紀錄中斷 隊友笑：不然上去打一下

根據《AP News》報導，馬刺前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）長達364場的連續出賽紀錄近日意外中斷，而原因卻相當罕見，讓他無緣追上尼克布里吉斯（Mikal Bridges）保持的現役球員最長連續616場連續出賽紀錄。

NBA／快艇壞消息！瑞士中鋒動刀賽季提前報銷

快艇隊今天宣布壞消息，瑞士新秀中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）因右腿跖跗關節受傷動手術，本季確定報銷。

NBA／天才狀元再寫紀錄！佛雷格成最年輕千分球員僅次詹皇

獨行俠狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）本季持續寫下亮眼紀錄。在因腳傷缺席8場比賽後，佛雷格以19歲又74天的年紀，成為NBA史上第二年輕達成1000分的球員，而此項紀錄保持人正是湖人球星詹姆斯（LeBron James）

NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

西區排名5、6名的金塊與湖人今天在丹佛交手，首節湖人詹姆斯（LeBron James）在4次出手命中3球後，以生涯命中1萬5838球超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）登上聯盟歷史進球王，不過金塊今天在約柯奇（Nikola Jokic）拿下個人本季第23次大三元領軍下，仍是以120：113中斷湖人3連勝。

NBA／勇士延長賽險勝火箭 格林：需要一場勝利等柯瑞回歸

勇士今天在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下作客火箭主場，並靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓（De'Anthony Melton）攜手攻下49分與火箭一路激戰到延長賽，最終以115：113險勝，賽後明星前鋒格林（Draymond Green）也直言，球隊確實需要一場勝利然後靜待柯瑞回歸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。