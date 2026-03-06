NBA／艾頓爭議言論持續燃燒！熱火名將怒轟：做好你的角色

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前一句「他們想把我變成卡佩拉（Clint Capela）」的發言，引發多位傳奇球員抨擊。繼史考特（Byron Scott）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）與巴克利（Charles Barkley）後，熱火傳奇球員海斯倫（Udonis Haslem）更直接點名批評，認為這種想法是一種「輸家心態」。

「我們談的是『投入』這件事。那是一種輸家的心態。如果球隊需要你這樣做，才能讓球隊有機會爭奪總冠軍，那你就必須接受並做好自己的角色。」海斯倫表示。

海斯倫也以自己在熱火「三巨頭」時期的經歷為例，指出團隊成功往往需要球員做出犧牲。

「我當年和三巨頭一起打球，除了他們三個之外，其他12個人都沒有得到自己最想要的角色。只有他們三個人擁有自己想要的角色，其他人都必須填補空缺、扮演球隊需要的角色。」

海斯倫進一步表示，「你也沒有什麼不同，Deandre Ayton。做好你的角色，拿冠軍戒指，不然就算了。」

目前湖人進攻體系主要由詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）主導，球隊更需要的是能夠擋拆順下、保護籃框與爭搶籃板的中鋒角色，而非低位單打型得分點。

然而自全明星賽後，艾頓的正負值已累積來到-65，表現起伏也讓外界對他的角色定位產生更多討論。