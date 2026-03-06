快訊

NBA／睡醒腳踝痛！巴恩斯連364場「鐵人」紀錄中斷 隊友笑：不然上去打一下

聯合新聞網／ 綜合報導
巴恩斯長達364場的連續出賽紀錄意外中斷，原因卻相當罕見。 路透。
根據《AP News》報導，馬刺前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）長達364場的連續出賽紀錄近日意外中斷，而原因卻相當罕見，讓他無緣追上尼克布里吉斯（Mikal Bridges）保持的現役球員最長連續616場連續出賽紀錄。

據了解，現年33歲的巴恩斯原計畫在對戰76人的比賽中上場，但在賽前午睡醒來後，左腳踝突然感到腫脹與劇烈痠痛，儘管接受賽前治療，巴恩斯最終仍無法上場，被臨時列為缺陣。

此外，隊友瓦賽爾（Devin Vassell）坦言，直到比賽開始前才意識到球隊將少了這名老將，「我們到球場時，我還不知道他不會上場。後來發現場上沒有他，真的很不習慣。」瓦塞爾說。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）則對巴恩斯的耐戰力給予高度肯定，指出他長期維持健康出賽與自身準備和恢復習慣密不可分。

「這是一段非常了不起的紀錄，我相信他很快會重新開始新的連續出賽紀錄。這反映了他賽前的準備、賽後的恢復，以及整個職業態度。他是一名非常專業的球員。」

事實上，巴恩斯上一次缺席比賽已是2021年12月，當時仍效力國王，同樣也是因為腳踝傷勢，目前巴恩斯也確定將缺席接下來對活塞的比賽。

有趣的是，新秀哈波（Dylan Harper）也開玩笑表示，其實大家都希望巴恩斯能短暫上場維持紀錄。

「我跟HB說，不然就上去打一下再下來，紀錄就能保住。我們都知道，如果他能打，他一定會打。」哈波笑道。

本季至今，巴恩斯已出賽58場，場均繳出10.2分、2.8籃板、2助攻，平均上場時間接近27分鐘。

巴恩斯缺席後，馬刺前鋒夏帕尼（Julian Champagnie）也成為聯盟第二長現役連續出賽紀錄的球員，場數為163場。

巴恩斯 馬刺

