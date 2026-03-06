快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯達成重要紀錄里程碑。 路透社
詹姆斯達成重要紀錄里程碑。 路透社

西區排名5、6名的金塊與湖人今天在丹佛交手，首節湖人詹姆斯（LeBron James）在4次出手命中3球後，以生涯命中1萬5838球超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）登上聯盟歷史進球王，不過金塊今天在約柯奇（Nikola Jokic）拿下個人本季第23次大三元領軍下，仍是以120：113中斷湖人3連勝。

詹姆斯在本場比賽前，以生涯命中1萬3835球，在聯盟歷史排行榜上僅少於賈霸2球，賽前湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在被問到詹姆斯可望打破紀錄時就說：「詹姆斯的『精選集』一直不斷在更新，他一直在創造紀錄，且一場接著一場的打，他的經典時刻已經多到嚇人。」

而詹姆斯也沒有讓球迷等太久，在今天出戰金塊首節，他就以4投3中，其中包括一次改寫歷史的翻身跳投，完成個人生涯第1萬5838顆進球，正式超越賈霸，成為NBA歷史進球王。

不過今天在主場出賽的金塊也不甘於當詹姆斯生涯之夜的輸球苦主，上半場就在穆雷（Jamal Murray）猛轟20分領軍下以10分差距領先湖人，易籃後湖人則是在唐西奇領軍下，攜手板凳球員展開猛烈反撲，包括在第四節一度拉出11：0攻勢，讓雙方回到3分差。

比賽最後4分鐘，詹姆斯在一次進攻落地過程中發生左手受傷的狀況，讓他一度倒地哀嚎，並回到板凳席接受治療，在湖人追到僅剩1分差距後，詹姆斯也在比賽最後2分鐘重返球場，但金塊約柯奇隨即以勾射和拋投連續進球，澆熄湖人反撲氣燄，最終以7分差距帶走勝利。

金塊今天以約柯奇攻下28分、13助攻、12籃板「大三元」表現最佳，但另外有9次失誤，險些寫下另類「大四喜」，穆雷則砍進5記三分球同樣拿下28分；湖人則以唐西奇27分、11籃板、7助攻最佳，詹姆斯16分、8助攻、3抄截。

延伸閱讀

NBA／詹皇暴扣秀！第四節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場奪3連勝

NBA／約克維奇驚喜現身湖人主場 唐西奇嗨喊：他是我的GOAT！

NBA／湖人三巨頭聯手出擊 28分大勝勇士止3連敗

NBA／湖人又遭準絕殺吞3連敗！瑞迪克直言「敗仗總被放大」

相關新聞

NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

西區排名5、6名的金塊與湖人今天在丹佛交手，首節湖人詹姆斯（LeBron James）在4次出手命中3球後，以生涯命中1萬5838球超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）登上聯盟歷史進球王，不過金塊今天在約柯奇（Nikola Jokic）拿下個人本季第23次大三元領軍下，仍是以120：113中斷湖人3連勝。

NBA／勇士延長賽險勝火箭 格林：需要一場勝利等柯瑞回歸

勇士今天在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下作客火箭主場，並靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓（De'Anthony Melton）攜手攻下49分與火箭一路激戰到延長賽，最終以115：113險勝，賽後明星前鋒格林（Draymond Green）也直言，球隊確實需要一場勝利然後靜待柯瑞回歸。

NBA／泰托姆傳明復出對戰獨行俠 塞爾蒂克再成東冠競爭者

在因為右腳阿基里斯腱傷勢缺席了今年前62場比賽後，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayso Tatum）在今天傳出將於明天對戰獨行俠的賽事中復出，為目前排名在東區第2名的綠衫軍再注入強心針。

NBA／睡醒腳踝痛！巴恩斯連364場「鐵人」紀錄中斷 隊友笑：不然上去打一下

根據《AP News》報導，馬刺前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）長達364場的連續出賽紀錄近日意外中斷，而原因卻相當罕見，讓他無緣追上尼克布里吉斯（Mikal Bridges）保持的現役球員最長連續616場連續出賽紀錄。

NBA／快艇壞消息！瑞士中鋒動刀賽季提前報銷

快艇隊今天宣布壞消息，瑞士新秀中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）因右腿跖跗關節受傷動手術，本季確定報銷。

NBA／天才狀元再寫紀錄！佛雷格成最年輕千分球員僅次詹皇

獨行俠狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）本季持續寫下亮眼紀錄。在因腳傷缺席8場比賽後，佛雷格以19歲又74天的年紀，成為NBA史上第二年輕達成1000分的球員，而此項紀錄保持人正是湖人球星詹姆斯（LeBron James）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。