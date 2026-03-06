NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

西區排名5、6名的金塊與湖人今天在丹佛交手，首節湖人詹姆斯（LeBron James）在4次出手命中3球後，以生涯命中1萬5838球超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）登上聯盟歷史進球王，不過金塊今天在約柯奇（Nikola Jokic）拿下個人本季第23次大三元領軍下，仍是以120：113中斷湖人3連勝。

詹姆斯在本場比賽前，以生涯命中1萬3835球，在聯盟歷史排行榜上僅少於賈霸2球，賽前湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在被問到詹姆斯可望打破紀錄時就說：「詹姆斯的『精選集』一直不斷在更新，他一直在創造紀錄，且一場接著一場的打，他的經典時刻已經多到嚇人。」

而詹姆斯也沒有讓球迷等太久，在今天出戰金塊首節，他就以4投3中，其中包括一次改寫歷史的翻身跳投，完成個人生涯第1萬5838顆進球，正式超越賈霸，成為NBA歷史進球王。

不過今天在主場出賽的金塊也不甘於當詹姆斯生涯之夜的輸球苦主，上半場就在穆雷（Jamal Murray）猛轟20分領軍下以10分差距領先湖人，易籃後湖人則是在唐西奇領軍下，攜手板凳球員展開猛烈反撲，包括在第四節一度拉出11：0攻勢，讓雙方回到3分差。

比賽最後4分鐘，詹姆斯在一次進攻落地過程中發生左手受傷的狀況，讓他一度倒地哀嚎，並回到板凳席接受治療，在湖人追到僅剩1分差距後，詹姆斯也在比賽最後2分鐘重返球場，但金塊約柯奇隨即以勾射和拋投連續進球，澆熄湖人反撲氣燄，最終以7分差距帶走勝利。

金塊今天以約柯奇攻下28分、13助攻、12籃板「大三元」表現最佳，但另外有9次失誤，險些寫下另類「大四喜」，穆雷則砍進5記三分球同樣拿下28分；湖人則以唐西奇27分、11籃板、7助攻最佳，詹姆斯16分、8助攻、3抄截。