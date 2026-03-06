NBA／勇士延長賽險勝火箭 格林：需要一場勝利等柯瑞回歸

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
波傑姆斯基帶領勇士拿下艱辛勝利。 法新社
波傑姆斯基帶領勇士拿下艱辛勝利。 法新社

勇士今天在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下作客火箭主場，並靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓（De'Anthony Melton）攜手攻下49分與火箭一路激戰到延長賽，最終以115：113險勝，賽後明星前鋒格林（Draymond Green）也直言，球隊確實需要一場勝利然後靜待柯瑞回歸。

勇士近期受到傷病所苦，包括柯瑞、穆迪（Moses Moody）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）持續缺陣，加上賽季報銷的巴特勒（Jimmy Butler），讓勇士主要輪替陣容出現不小的戰力空缺。

但在今天作客火箭主場的賽事中，勇士波傑姆斯基與梅爾頓也與陣中兩名老將格林、霍福特（Al Horford）將勝負重任扛起，前兩人分別砍下球隊最高的26分與23分，並攜手包辦了勇士延長賽14分中的9分，霍福特責在倒數 39秒的關鍵補籃，幫助勇士最終以2分差距險勝，終止2連敗。

除了三人表現亮眼外，勇士格林今天拿下10分、8助攻、5籃板，且在防守端全力防堵火箭兩名大將森根（Alperen Sengun）與杜蘭特（Kevin Durant），成為球隊贏球的隱形功臣，總教練柯爾（Steve Kerr）說：「這就是一場典型的格林式表現，他靠著防守、領導力和傳球發揮影響力，我認為當他面對到杜蘭特或是雷納德（Kawhi Leonard）時，依舊很享受這種對位感覺，因為他依舊是世界頂尖級的防守球員。」

至於格林也表示，在柯瑞持續缺陣的情況下，球隊仍必須想辦法贏球，等待他的回歸，「我們需要一場勝利，努力穩住局面，然後等待柯瑞以及波爾辛吉斯的回歸。我知道柯瑞會盡一切努力復出，只要他的身體允許，他就會回來，他不是那種會輕易放棄的人，所以現在我們最重要的就是保持競爭力。」

