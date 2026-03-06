快訊

NBA／「那是接力棒的傳承」！談歷史三分球紀錄 柯瑞：並非不可打破

柯瑞坦言他從未認為自己的三分球紀錄是不可打破的。 美聯社
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）被公認為NBA史上最偉大的三分射手，目前以4233顆三分球高居聯盟歷史第一。不過，對於未來可能有人打破這項紀錄，柯瑞坦言自己並不排斥，甚至點名最看好兩位年輕球員有機會追上這項紀錄。

柯瑞近日接受《The San Francisco Standard》記者艾默曼（Danny Emerman）訪問時表示，他從未認為自己的紀錄是不可打破的。

「我從來不覺得這個紀錄是無法被打破的，但考慮到要追上甚至超越這個數字需要做到的事情，確實非常困難。」柯瑞說道。

柯瑞也提到，自己仍希望在退役前持續增加三分球進球數，因此未來紀錄仍可能進一步被拉高。

「在一切結束之前，我希望還能再增加一些三分球數。未來10年能有這樣一個紀錄被大家關注，其實滿酷的。要做到這件事，健康、穩定的投射能力都必須長期維持……現在的比賽節奏與出手數都在增加，所以這個話題可能會被討論很久。」

談到誰最有機會追上這項紀錄時，柯瑞也點名兩位新世代射手，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）以及新秀克努佩爾（Kon Knueppel）。

其中，愛德華已成為NBA史上第一位在25歲之前投進1200顆三分球的球員，本季三分命中率更來到生涯最佳的40.2%。

至於克努佩爾則在新秀賽季就展現驚人的外線火力，不僅打破穆雷（Keegan Murray）保持的新秀單季三分球紀錄，同時也成為最快達成200顆三分球的球員。

對於未來可能有人打破自己的紀錄，柯瑞則表示完全不會感到遺憾。

「一點也不會。就像當年我看著艾倫（Ray Allen）超越米勒（Reggie Miller）一樣，那是一種接力棒的傳承。」

「你做了一些事情，啟發了別人，也改變了比賽方式，接著看下一代能把它帶到什麼地方。如果有人能打那麼久、又能保持那樣穩定的投射能力，最後打破紀錄，我反而會覺得很酷。」柯瑞補充道。

