NBA／天才狀元再寫紀錄！佛雷格成最年輕千分球員僅次詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格成為NBA史上第二年輕達成1000分的球員。 路透。
佛雷格成為NBA史上第二年輕達成1000分的球員。 路透。

獨行俠狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）本季持續寫下亮眼紀錄。在因腳傷缺席8場比賽後，佛雷格以19歲又74天的年紀，成為NBA史上第二年輕達成1000分的球員，而此項紀錄保持人正是湖人球星詹姆斯（LeBron James）。

此外，目前NBA史上最年輕達成1000分的球員排行榜中，前五名還包括布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）。

本季至今，佛雷格在49場比賽中繳出場均20.4分、6.6籃板、4.1助攻的數據，也是目前聯盟得分最高的新秀。

除了這項里程碑外，佛雷格本季也多次寫下紀錄。去年12月，他曾對爵士轟下42分，成為NBA史上最年輕單場40分球員。

不僅如此，佛雷格在生涯前40場比賽就累積750分、150助攻、50抄截與30阻攻，成為史上第3位達成此數據的球員，與喬丹（Michael Jordan）及詹姆斯並列。

然而，儘管佛雷格個人表現亮眼，但獨行俠本季戰績仍不理想，目前僅21勝40敗，且正處於8連敗低潮，近10場比賽輸掉8場。

相關新聞

NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

西區排名5、6名的金塊與湖人今天在丹佛交手，首節湖人詹姆斯（LeBron James）在4次出手命中3球後，以生涯命中1萬5838球超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）登上聯盟歷史進球王，不過金塊今天在約柯奇（Nikola Jokic）拿下個人本季第23次大三元領軍下，仍是以120：113中斷湖人3連勝。

NBA／勇士延長賽險勝火箭 格林：需要一場勝利等柯瑞回歸

勇士今天在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下作客火箭主場，並靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓（De'Anthony Melton）攜手攻下49分與火箭一路激戰到延長賽，最終以115：113險勝，賽後明星前鋒格林（Draymond Green）也直言，球隊確實需要一場勝利然後靜待柯瑞回歸。

NBA／泰托姆傳明復出對戰獨行俠 塞爾蒂克再成東冠競爭者

在因為右腳阿基里斯腱傷勢缺席了今年前62場比賽後，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayso Tatum）在今天傳出將於明天對戰獨行俠的賽事中復出，為目前排名在東區第2名的綠衫軍再注入強心針。

NBA／睡醒腳踝痛！巴恩斯連364場「鐵人」紀錄中斷 隊友笑：不然上去打一下

根據《AP News》報導，馬刺前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）長達364場的連續出賽紀錄近日意外中斷，而原因卻相當罕見，讓他無緣追上尼克布里吉斯（Mikal Bridges）保持的現役球員最長連續616場連續出賽紀錄。

NBA／快艇壞消息！瑞士中鋒動刀賽季提前報銷

快艇隊今天宣布壞消息，瑞士新秀中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）因右腿跖跗關節受傷動手術，本季確定報銷。

