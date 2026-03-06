NBA／天才狀元再寫紀錄！佛雷格成最年輕千分球員僅次詹皇

獨行俠狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）本季持續寫下亮眼紀錄。在因腳傷缺席8場比賽後，佛雷格以19歲又74天的年紀，成為NBA史上第二年輕達成1000分的球員，而此項紀錄保持人正是湖人球星詹姆斯（LeBron James）。

此外，目前NBA史上最年輕達成1000分的球員排行榜中，前五名還包括布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）。

本季至今，佛雷格在49場比賽中繳出場均20.4分、6.6籃板、4.1助攻的數據，也是目前聯盟得分最高的新秀。

除了這項里程碑外，佛雷格本季也多次寫下紀錄。去年12月，他曾對爵士轟下42分，成為NBA史上最年輕單場40分球員。

不僅如此，佛雷格在生涯前40場比賽就累積750分、150助攻、50抄截與30阻攻，成為史上第3位達成此數據的球員，與喬丹（Michael Jordan）及詹姆斯並列。

然而，儘管佛雷格個人表現亮眼，但獨行俠本季戰績仍不理想，目前僅21勝40敗，且正處於8連敗低潮，近10場比賽輸掉8場。