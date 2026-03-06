快訊

NBA／泰托姆傳明復出對戰獨行俠 塞爾蒂克再成東冠競爭者

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
泰托姆即將回歸。 美聯社
在因為右腳阿基里斯腱傷勢缺席了今年前62場比賽後，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今天傳出將於明天對戰獨行俠的賽事中復出，為目前排名在東區第2名的綠衫軍再注入強心針。

泰托姆在去年東區季後賽第二輪出戰尼克發生阿基里斯腱撕裂的傷勢後，就進入漫長的復健期，在本賽季開打前還一度被認為可能面臨賽季報銷的狀況，不過隨著傷勢好轉，近期也頻頻傳出泰托姆可能提前復出的消息，但他也強調希望自己是在傷勢痊癒的情況下再出賽。

而今天美國媒體也報導，泰托姆將在明天出戰獨行俠之戰賽前，告知球隊是否復出的決定，有望在明天完成個人賽季首秀，暌違10個月後重返NBA舞台。

28歲的泰托姆生涯曾6度入選明星賽，其中包括5度入選年度最佳陣容，其中包括2022至2025賽季連續4年入選年度第一隊，在他缺陣的情況下，目前塞爾蒂克仍是以41勝21敗排名在東區第2名，搭擋布朗（Jaylen Brown）更被列入年度MVP人選討論。

此外，本賽季塞爾蒂克在陣容上更是有不小的變動，包括波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）、霍福特（Al Horford）相繼離隊，不過也迎來佛西維奇（Nikola Vucevic）的加入以及年輕球員的持續成長，讓綠衫軍在東區仍具有相當的競爭力，而泰托姆的歸隊也讓他們被看好成為東區冠軍競爭者。

