NBA／「該輪到你犧牲了！」安東尼喊話泰托姆放下自尊 訓練師火速反擊

隨著塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）傳出有望在明天對戰獨行俠的比賽中復出，外界也開始討論他回歸後與布朗（Jaylen Brown）的球隊定位問題。其中，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）直言泰托姆回歸後應有所犧牲，讓本季表現火燙的布朗繼續主導球隊。對此，泰托姆的長期訓練師也在社群媒體上做出回擊。

安東尼在節目《7PM in Brooklyn》中表示，本季布朗在泰托姆缺陣期間扛起整支球隊，為球隊付出許多，因此泰托姆復出後必須放下自尊、調整角色。

「長期以來都是JB在做出犧牲，現在輪到JT了。你要犧牲什麼？」安東尼說道。

安東尼進一步補充，「JB替你、替整個球隊守住了一切。JT必須成熟面對這件事，不能有自尊或面子問題。我們有機會再去爭奪總冠軍，所以未來三個月就把自尊放一邊，讓JB繼續掌舵。」

不僅如此，《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）也提出類似看法，他認為泰托姆復出後必須適應布朗主導的球隊節奏。

「泰托姆回來時，其實是回到布朗的球隊。布朗今年已經是MVP等級的球員，他在進攻端扛起整支球隊，泰托姆必須找到自己的位置。」

然而，這番言論也引發泰托姆長期訓練師漢倫（Drew Hanlen）的反擊，並在社群媒體上公開回應安東尼的說法。

漢倫在X平台寫道，「讓安東尼來教泰托姆怎麼贏球，這本身就很諷刺。」

儘管外界持續討論球權與領袖問題，但若泰托姆能恢復接近巔峰狀態，塞爾蒂克仍普遍被看好是東區最具冠軍競爭力的球隊之一。

目前塞爾蒂克戰績41勝21敗，排名東區第2。布朗本季在55場比賽中場均繳出28.9分、7.2籃板與5助攻，投籃命中率48%，三分命中率34.8%的準 MVP成績，也是球隊能持續保持競爭力的重要關鍵。