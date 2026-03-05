NBA／坦承太忙無暇關注庫明加表現 勇士總管：祝福他未來一切順利

金州勇士在2025-26賽季的征程並不順利。傷病問題讓球隊戰績起伏不定，加上前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的交易傳聞整季籠罩球隊，最終在交易截止日前塵埃落定，勇士將這位年輕前鋒送往亞特蘭大，結束雙方長期以來充滿不確定性的合作關係。

這筆交易被外界視為「早晚會發生」的結果。多年來，庫明加與勇士之間的關係逐漸出現裂痕，最終發展到交易成為對雙方最合理的選擇。儘管庫明加已經離隊，但從勇士管理層的言談中仍可看出些許餘波未平。

勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前受訪時，被問到是否持續關注庫明加在老鷹的新表現。他的回應相當直接：「我還沒看過他的比賽。」鄧利維說，「我們最近忙著處理很多事情。一直以來，庫明加的天賦都很明顯，他是一名很有能力的球員，只要用對方式打球、做正確的事情，他就能打出好表現。我們祝福他未來一切順利。」

勇士在2021年NBA選秀會以第7順位選進庫明加，當時被視為球隊未來的重要資產。他在菜鳥賽季就隨隊奪得2022年NBA總冠軍，並在之後幾年多次展現潛力。然而，儘管偶爾有亮眼表現，庫明加始終難以在總教練柯爾（Steve Kerr）的輪替陣容中獲得穩定位置。

隨著時間推移，庫明加對於上場時間與角色的不滿逐漸累積，最終向球隊提出交易請求。但勇士當時並未立即同意，導致雙方陷入一段尷尬的僵局：球員希望離隊，而球隊也似乎不再把他視為長期計畫的一部分，但交易卻遲遲未能成形。

直到交易截止日前，這段拉鋸才正式結束。庫明加被送往老鷹後迅速展現身手，在前3場比賽場均攻下21.3分、7.7籃板與3.3助攻，投籃命中率高達67.7%，顯示出在獲得穩定上場時間後的爆發力，也讓外界重新評價他的潛力。

然而在舊東家勇士方面，似乎已經選擇向前看。即使庫明加在新球隊打出亮眼成績，球隊管理層顯然沒有太多關注。對許多球迷而言，最令人困惑的仍是：勇士當初以高順位選中這位天賦前鋒，卻始終未給予完整機會讓他在體系中成長。

儘管如此，勇士如今已無暇回頭檢討過去。球隊目前面臨更現實的挑戰！在缺少核心球星柯瑞（Stephen Curry）的情況下，如何維持季後賽競爭力。近期勇士接連敗給快艇與湖人，戰績壓力持續累積。